Preocupación en Atlético Bucaramanga: cuatro futbolistas aparecen en el nuevo parte médico.

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Atlético Bucaramanga dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de cuatro integrantes de su plantilla profesional. Se trata de Nilson Castrillón, Fabry Castro, Diego Novoa y Luis Mateus, quienes presentan diferentes lesiones y actualmente adelantan sus respectivos procesos de recuperación.

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El informe, entregado por el Departamento Médico del conjunto leopardo, detalla las condiciones físicas de los futbolistas y los avances de sus tratamientos. Sin embargo, el club no estableció fechas específicas para su regreso a las competencias oficiales.

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Nilson Castrillón y Fabry Castro, lesionados ante Atlético Nacional

Dos de los jugadores incluidos en el reporte médico sufrieron molestias físicas durante el encuentro frente a Atlético Nacional.

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El primero es Nilson Castrillón, quien presenta un esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral, una estructura relacionada con la estabilidad de la rótula.

De acuerdo con el comunicado, el futbolista se encuentra en rehabilitación y su reincorporación a los entrenamientos dependerá de la evolución clínica y funcional que presente durante las próximas evaluaciones.

Por su parte, Fabry Castro sufrió una distensión muscular leve del gastrocnemio medial de la pierna derecha, músculo ubicado en la pantorrilla.

El mediocampista permanece bajo manejo terapéutico y desarrolla actividades orientadas a su recuperación física.

Diego Novoa presenta evolución favorable

Una de las novedades del reporte corresponde al guardameta Diego Novoa, quien presenta un desgarro muscular en el glúteo medio izquierdo.

Según informó Atlético Bucaramanga, su evolución clínica ha sido favorable y actualmente se encuentra en la fase de readaptación deportiva.

Esto significa que el arquero ya adelanta trabajos específicos en campo como parte de su proceso de recuperación, aunque todavía no se ha confirmado cuándo estará disponible para disputar partidos oficiales.

Luis Mateus continúa en fisioterapia

El cuarto futbolista incluido en el comunicado es Luis Mateus, quien sufrió un desgarro muscular grado I del recto femoral del muslo derecho durante una sesión de entrenamiento.

El jugador adelanta un programa de fisioterapia individualizado, diseñado para favorecer su recuperación y permitir un retorno progresivo a la actividad deportiva.

El Departamento Médico no precisó cuánto tiempo permanecerá por fuera de las competencias.

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Aunque el informe permite conocer los avances médicos de los jugadores, Atlético Bucaramanga aclaró que ninguno tiene una fecha de regreso confirmada.

La reincorporación dependerá de la respuesta de cada futbolista a los tratamientos, las evaluaciones médicas y el cumplimiento de los criterios físicos establecidos por los profesionales encargados de su recuperación.

De esta manera, el cuerpo técnico deberá estar atento a la evolución de los cuatro jugadores para determinar cuándo podrán volver a ser considerados en las convocatorias del equipo leopardo.