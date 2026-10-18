Convocados del Atlético Bucaramanga vs. América de Cali: la lista de Peirano para defender el invicto

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El Atlético Bucaramanga publicó la lista de 20 convocados para recibir este domingo al América de Cali, líder de la Liga BetPlay 2026-II, en el partido de la fecha 15. El encuentro se jugará desde las 4:00 p. m. en el estadio Américo Montanini, que espera casa llena.

Es el duelo de la jornada: el Leopardo llega en el tercer lugar con 24 puntos y es el único equipo que no ha perdido en el semestre, mientras que el América es primero con 27. Un triunfo local dejaría a los dos equipos igualados en puntos en la parte alta de la tabla.

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Los 20 convocados del Atlético Bucaramanga

25. Cristopher Fiermarín

12. Diego Novoa

24. José Ortiz

5. Adrián Murillo

4. José García

8. Freddy Hinestroza

6. Nilson Castrillón

19. Aldair Gutiérrez

23. Carlos Romaña

21. Félix Charrupí

28. Leonardo Flores

22. Fabry Castro

80. Ómar Albornoz

30. Víctor Cantillo

18. Emmanuel Largacha

17. Emerson Batalla

11. Jhon F. Salazar

10. Fabián Sambueza

9. Brandon Caicedo

27. Luciano Pons

Las novedades: vuelven García, Hinestroza y Peirano

Frente a la lista del partido contra Águilas Doradas, regresan el defensor José García, que había sido expulsado, y el lateral izquierdo Freddy Hinestroza, que ya cumplió su fecha de suspensión. También aparece Emmanuel Largacha (18). En cambio, esta vez no fueron convocados Martín Rea, Kevin Londoño ni Santiago Velásquez.

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La otra gran noticia está en el banco: el técnico uruguayo Pablo Peirano vuelve a dirigir desde la zona técnica tras cumplir una sanción de seis fechas. El entrenador fue claro sobre la meta inmediata del equipo: asegurar un lugar entre los ocho primeros.

La posible formación

Según la prensa local, el once titular sería: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz, José García y Freddy Hinestroza; Fabry Castro, Félix Charrupí, Emerson Batalla y Fabián Sambueza; Luciano Pons.

Un invicto que busca hacer historia

El Bucaramanga suma seis victorias y seis empates, y completa 12 partidos de liga sin perder. Le faltan dos para igualar su mejor racha, de 14 juegos, que alcanzó en los primeros semestres de 2024 y 2026. Viene de empatar 1-1 con Águilas Doradas en el Montanini, en un partido en el que ganaba y le empataron con un penalti polémico.

“Es un partidazo, ante un rival que viene haciendo las cosas bien”, dijo el arquero Cristopher Fiermarín en la previa.

El rival: un líder golpeado

El América de David González es el equipo más goleador del torneo, con 25 tantos, y el menos vencido junto a Nacional, con nueve en contra. Sin embargo, llega tras perder 2-1 en casa con Independiente Medellín y no podrá contar con el defensor Daniel Rosero, expulsado en ese partido.

La historia también pesa: en 212 partidos de liga, el América ganó 103, el Bucaramanga 54 y empataron 55. Los dos últimos cruces fueron para los escarlatas: 2-0 en Cali en el primer semestre de 2026 y 4-0 en Bucaramanga en el primer semestre de 2025.

Árbitros, transmisión y estadio

Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico).

Bismarks Santiago (Atlántico). Asistentes: Andrés Felipe Nieto (Tolima) y Andrés Julio Díaz (Bolívar).

Andrés Felipe Nieto (Tolima) y Andrés Julio Díaz (Bolívar). Cuarto árbitro: Jorge Julián Ayala (Santander).

Jorge Julián Ayala (Santander). Transmisión: Win Sports+ y la plataforma Win Play.

Win Sports+ y la plataforma Win Play. Estadio: las puertas del Montanini se abren a la 1:00 p. m. No habrá ingreso de hinchas visitantes ni de personas con prendas del América.

Lo que viene para el Bucaramanga