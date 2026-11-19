Barranquilla

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Barranquilla durante la tarde del miércoles 18 de noviembre, cuando un ataque armado dentro de un supermercado Olímpica dejó dos personas muertas y provocó momentos de pánico entre trabajadores y clientes que se encontraban realizando sus compras.

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El atentado ocurrió en una supertienda ubicada en la carrera 12 con calle 24, en el barrio Las Nieves, al suroriente de la capital del Atlántico. Las víctimas fueron identificadas como Nilson Padilla Peinado, de aproximadamente 35 años, y Gisela Patricia Rosales Oyola, de 46 años, quienes se encontraban cumpliendo sus actividades laborales.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas, un hombre armado ingresó al establecimiento y se dirigió hacia Nilson, quien desempeñaba funciones de vigilancia y control de pérdidas. Sin mediar palabra, el desconocido habría disparado en repetidas ocasiones contra el trabajador, quien perdió la vida en el lugar.

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En medio del ataque también resultó gravemente herida Gisela, quien trabajaba en un punto de comercialización de productos naturales dentro del supermercado. Según los testimonios conocidos, la mujer se encontraba conversando con el vigilante momentos antes de que se produjeran los disparos.

La trabajadora fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde el personal médico intentó salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, su fallecimiento fue confirmado hacia las 8:20 de la noche, elevando a dos el número de víctimas mortales.

El violento episodio desató escenas de angustia dentro del establecimiento. Clientes y empleados buscaron refugio al escuchar las detonaciones, mientras otras personas intentaban auxiliar a los afectados. Algunas imágenes difundidas en redes sociales muestran los momentos posteriores al atentado.

Según versiones de testigos, el responsable habría escapado en una motocicleta conducida por un cómplice que lo esperaba en las inmediaciones.

Este doble homicidio se registró pocos días después de otro atentado contra una trabajadora de un supermercado Olímpica en el barrio Rebolo, también en Barranquilla. En ese caso, Gellis Julieth Rambo Martínez, de 34 años, falleció el 14 de noviembre tras permanecer varios días bajo atención médica por las lesiones sufridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta las investigaciones para identificar a los responsables, determinar los móviles del doble homicidio y establecer si las dos víctimas eran objetivos del ataque o si alguna de ellas resultó afectada de manera circunstancial. Por ahora, las hipótesis permanecen bajo investigación.