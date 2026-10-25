Doblete de Mbappé: Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en el Camp Nou y le quitó el invicto en LaLiga

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El Real Madrid se llevó el primer Clásico de la temporada 2026-2027. Este domingo 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou, el equipo dirigido por José Mourinho derrotó 2-1 al FC Barcelona de Hansi Flick, en el partido de la décima jornada de LaLiga, y le quitó el invicto liguero a su eterno rival.

La gran figura de la tarde fue Kylian Mbappé, autor de los dos goles merengues. El brasileño Raphinha había igualado el marcador para los azulgranas en la segunda mitad, pero el delantero francés apareció en el tramo final para darle tres puntos de oro al conjunto blanco.

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Así fueron los goles del Clásico

0-1 (minuto 41): el Real Madrid abrió el marcador cuando mejor estaba el Barcelona. Bernardo Silva hizo un cambio de frente hacia Marc Cucurella, quien tocó de primera para Yan Diomande. El marfileño llegó a la línea de fondo y mandó un centro raso; Gerard Martín no logró despejar con claridad y el balón terminó rebotando en Mbappé antes de entrar al arco. Con esa ventaja se fueron al descanso.

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1-1 (minuto 61): el Barcelona reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate en los pies de su capitán, Raphinha, que definió con potencia dentro del área ante el arquero ucraniano Andriy Lunin y devolvió la ilusión a la afición culé.

1-2 (minuto 87): cuando el partido parecía encaminado al empate, el francés Eduardo Camavinga, que había ingresado por Bernardo Silva, desbordó por la banda y puso el pase al centro del área. Mbappé solo tuvo que empujar el balón para sellar la victoria madridista.

Un Barça con la pelota, un Madrid con la pegada

Las estadísticas reflejan lo que se vio en la cancha: el Barcelona tuvo el control del balón con un 63 % de posesión y remató 16 veces (6 al arco), mientras que el Real Madrid apenas tuvo el 37 % de la pelota y sumó 9 remates (5 al arco). Sin embargo, los de Mourinho fueron más efectivos en las áreas.

El conjunto blanco incluso pudo haber liquidado el partido antes: al inicio del segundo tiempo, Jude Bellingham condujo un contragolpe en superioridad, pero no le cedió el balón a Mbappé, que lo acompañaba completamente solo, y la jugada se perdió.

Al Barcelona tampoco le ayudó la lesión del joven Xavi Espart en el primer tiempo, que obligó a Flick a mover su defensa con el ingreso de Alejandro Balde. Lamine Yamal, una de las grandes figuras azulgranas, tuvo una tarde discreta. El partido terminó con tres tarjetas amarillas por bando y sin expulsiones.

Así queda la tabla de LaLiga

Pese a la derrota, el Barcelona sigue siendo líder del campeonato con 27 puntos, pero ahora tiene muy cerca a sus perseguidores: el Atlético de Madrid es segundo con 25 y el Real Madrid tercero con 24, a solo tres unidades de la cima.

1. Barcelona – 27 puntos

– 27 puntos 2. Atlético de Madrid – 25 puntos

– 25 puntos 3. Real Madrid – 24 puntos

– 24 puntos 4. Real Betis – 20 puntos

– 20 puntos 5. Real Sociedad – 19 puntos

Para el equipo de Flick es un golpe duro: en cinco días sumó sus dos primeras derrotas de la temporada, ya que a mitad de semana había caído 2-1 ante el PSG en la Champions League. El Barcelona buscará recuperarse el próximo sábado 31 de octubre, cuando reciba al Deportivo Alavés en el Camp Nou.

Ficha del partido

Barcelona 1-2 Real Madrid

Competición: LaLiga, jornada 10

Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona

Goles: Mbappé (41'), Raphinha (61'), Mbappé (87')

Posesión: Barcelona 63 % – Real Madrid 37 %

Remates (al arco): Barcelona 16 (6) – Real Madrid 9 (5)