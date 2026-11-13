Tocaron a su puerta y la asesinaron: investigan crimen de Marly Sierra.

Santa Marta

Una mujer identificada como Marly Sierra Chaparro perdió la vida luego de ser atacada con arma de fuego en el interior de su vivienda, en Santa Marta. El hecho ocurrió durante la noche del jueves 12 de noviembre y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Publicidad

El caso se registró en la calle 34 con carrera 17, en un sector ubicado entre los barrios Las Américas y Primero de Mayo. Según las primeras versiones, hombres llegaron hasta el inmueble donde se encontraba la mujer y llamaron a la puerta.

Publicidad

De acuerdo con la información preliminar, Marly salió a atender a quienes habían llegado a su residencia. En ese momento, los desconocidos presuntamente accionaron un arma de fuego contra ella, sin que hasta ahora se conozcan las circunstancias que motivaron el ataque.

Publicidad

Tras lo ocurrido, los responsables habrían escapado del lugar, mientras personas que se encontraban en el sector intentaron auxiliar a la mujer. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada hasta el centro de salud IPC La Candelaria.

Pese a los esfuerzos por brindarle atención médica, el personal asistencial confirmó su fallecimiento. De manera preliminar, también se conoció que otra persona habría resultado lesionada durante el mismo episodio, aunque no se han establecido detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a los dos hombres que presuntamente participaron en el ataque. Por ahora, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este caso.

Entre los aspectos que deberán establecer los investigadores se encuentran los motivos del crimen, la posible relación de los agresores con la víctima y las circunstancias en las que habría resultado herida una segunda persona.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles que permitan esclarecer este hecho de violencia ocurrido en la capital del Magdalena.