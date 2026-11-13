Contratista de Ecopetrol fue asesinado a tiros en Santander: investigan qué hay detrás del crimen

Santander

Un nuevo hecho de violencia es materia de investigación en el municipio de Puerto Wilches, Santander, donde un joven de 24 años, vinculado laboralmente a una empresa contratista de Ecopetrol, perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en una zona rural de esta población del Magdalena Medio.

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La víctima fue identificada como Omar Yesid Cabarcas Fontalvo, quien trabajaba para una empresa contratista de Ecopetrol. El crimen ocurrió hacia las 6:00 de la tarde del jueves 12 de noviembre, en un sector ubicado aproximadamente a 30 minutos del casco urbano del municipio.

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De acuerdo con la información preliminar, el joven llegó hasta el lugar donde posteriormente fue atacado por personas cuya identidad aún no ha sido establecida. Cabarcas Fontalvo recibió varios impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte.

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Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores es la razón por la cual el trabajador se encontraba en ese punto de la zona rural. Entre las hipótesis que son objeto de verificación se encuentra la posibilidad de que hubiera sido citado previamente por personas que presuntamente tendrían vínculos con estructuras ilegales.

Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que no se ha establecido quiénes estarían detrás del ataque ni cuáles fueron los motivos que desencadenaron el homicidio.

Otro elemento que hace parte de las indagaciones es la desaparición de la motocicleta en la que se movilizaba la víctima. Según los primeros reportes, el vehículo habría sido hurtado, situación que también deberá ser esclarecida para determinar si guarda relación directa con el crimen.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si el asesinato de Omar Yesid Cabarcas Fontalvo tendría alguna relación con su actividad laboral como contratista de Ecopetrol o si obedecería a otras circunstancias que hasta el momento se desconocen.

Por ahora, no existe información oficial que permita atribuir el hecho a una organización criminal específica. Los investigadores buscan recopilar elementos que permitan reconstruir los últimos movimientos de la víctima e identificar a las personas que habrían participado en el ataque.

El homicidio ha generado preocupación por las circunstancias en las que perdió la vida el joven trabajador. Se espera que el avance de las investigaciones permita esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.