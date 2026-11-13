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Javier Danilo murió en violento hecho en Girón: hay otro joven herido.

Javier Danilo Rodríguez Castillo perdió la vida en el barrio El Carmen. Otro joven, de 19 años, resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial.

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Javier Danilo murió tras un violento hecho en Girón
Foto: Lo Que Pasa En Colombia / Un joven de 26 años perdió la vida en el barrio El Carmen, en Girón, donde otra persona resultó lesionada durante el mismo hecho violento.

La tranquilidad de los habitantes del barrio El Carmen, en el municipio de Girón, Santander, se vio interrumpida durante la noche del jueves 12 de noviembre, cuando un hecho violento dejó un joven sin vida y otro lesionado. La situación se registró hacia las 8:46 p. m., en inmediaciones de una cancha de tierra ubicada en este sector.

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La víctima fue identificada como Javier Danilo Rodríguez Castillo, de 26 años, quien perdió la vida en el lugar de los hechos tras recibir dos impactos de arma de fuego. Su cuerpo quedó tendido a un costado de la vía pública, en la carrera 21 con calle 46, donde varias personas se congregaron tras lo sucedido.

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De acuerdo con la información preliminar conocida sobre este caso, momentos antes del hallazgo se habría presentado una situación que alteró el orden público en las inmediaciones de la cancha del barrio. Sin embargo, todavía no se ha establecido si este incidente tuvo relación directa con el ataque que terminó con la vida del joven.

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Cuando las unidades policiales llegaron al sector, encontraron a varias personas reunidas alrededor del lugar donde permanecía la víctima. Al verificar su estado, se estableció que ya no presentaba signos vitales, por lo que fue necesaria la intervención del personal encargado de los procedimientos judiciales.

En medio de este mismo episodio también resultó herido un joven de 19 años, quien fue trasladado a la Clínica de Girón para recibir atención médica. Hasta el momento, no se conoce un reporte oficial sobre la gravedad de sus lesiones ni su evolución.

Las circunstancias en las que ambas personas resultaron afectadas son materia de investigación. Por ahora, no se ha confirmado la identidad de los responsables, el número de personas involucradas ni los motivos que habrían desencadenado este hecho violento.

Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar si existió alguna relación entre la presunta riña reportada inicialmente y las lesiones ocasionadas con arma de fuego.

El caso permanece bajo investigación mientras se recopilan elementos que permitan reconstruir lo ocurrido durante la noche del jueves en este sector de Girón.

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