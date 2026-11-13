Presidente frena millonaria nómina del Fondo Milagro: estos eran los salarios.

Colombia

Una nueva controversia se desató alrededor del Fondo Milagro, entidad creada para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, luego de conocerse que su nómina mensual tendría un costo aproximado de $765,6 millones. Las cifras provocaron cuestionamientos sobre el manejo de los recursos destinados a la recuperación de las comunidades damnificadas.

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Ante la situación, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó su rechazo a las remuneraciones establecidas para los funcionarios de la entidad y ordenó reversar las decisiones relacionadas con estos pagos. El mandatario aseguró que los salarios conocidos no corresponden a los principios de austeridad que busca implementar su administración.

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Entre los valores que generaron controversia aparece el salario del gerente de la entidad, Jaime Andrés Uribe, cuya remuneración mensual estaría cercana a los $39,4 millones. La información también señala que otros cargos directivos tendrían asignaciones superiores a los $30 millones, lo que elevó el debate sobre los costos administrativos del organismo.

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De acuerdo con las cifras divulgadas, el valor total de la nómina alcanzaría aproximadamente $765,6 millones mensuales. Estos recursos corresponden a los gastos de personal previstos para el funcionamiento de la entidad encargada de coordinar parte de las acciones de reconstrucción.

El jefe de Estado se pronunció sobre la controversia y aseguró que no había autorizado las remuneraciones cuestionadas. En su declaración, ordenó dejar sin efecto las decisiones adoptadas y anunció que se tomarán medidas para corregir la situación.

La instrucción presidencial busca revisar las condiciones salariales establecidas para los funcionarios del Fondo Milagro. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado públicamente cómo se ejecutará la medida ni cuáles cargos podrían verse afectados por los ajustes.

El Fondo Milagro fue creado para administrar recursos destinados a la atención y reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Su funcionamiento contempla la coordinación de proyectos, inversiones y otras acciones encaminadas a la recuperación de las comunidades.

La controversia por los salarios se presenta mientras el Gobierno avanza en la implementación de los programas de reconstrucción. Por ahora, la decisión anunciada corresponde a la revisión de las remuneraciones y no implica la eliminación de la entidad ni la suspensión de los proyectos previstos.

Se espera que las autoridades competentes entreguen detalles sobre los ajustes administrativos y las medidas que serán adoptadas para garantizar el funcionamiento del Fondo Milagro.