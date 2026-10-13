Convocados del Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas: la lista de Peirano para hoy
El Leopardo recibe hoy a las 6:30 p. m., en el Montanini, a Águilas Doradas por la fecha 7 de la Liga BetPlay. Vuelve Fiermarín y no estarán José García ni Freddy Hinestroza.
Bucaramanga, 13 de octubre de 2026. El Atlético Bucaramanga dio a conocer la lista de 21 convocados para recibir este martes a Águilas Doradas, en el partido pendiente de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II. El encuentro se jugará desde las 6:30 p. m. en el estadio Américo Montanini.
El compromiso estaba pendiente porque el terremoto del 10 de agosto obligó a la Dimayor a reprogramar varios partidos. Ahora el equipo del técnico uruguayo Pablo Peirano tiene la oportunidad de acercarse a la cima de la tabla.
Los 21 convocados del Atlético Bucaramanga
- 25. Cristopher Fiermarín
- 12. Diego Novoa
- 24. José Ortiz
- 5. Adrián Murillo
- 19. Aldair Gutiérrez
- 23. Carlos Romaña
- 3. Martín Rea
- 6. Nilson Castrillón
- 21. Félix Charrupí
- 29. Santiago Velásquez
- 28. Leonardo Flores
- 22. Fabry Castro
- 80. Ómar Albornoz
- 30. Víctor Cantillo
- 7. Kevin Londoño
- 17. Emerson Batalla
- 11. Jhon F. Salazar
- 10. Fabián Sambueza
- 9. Brandon Caicedo
- 27. Luciano Pons
Las novedades: vuelve Fiermarín y no están García ni Hinestroza
La principal novedad es el regreso del arquero uruguayo Cristopher Fiermarín, quien estuvo con la selección de Uruguay durante la fecha FIFA. En su ausencia, Diego Novoa respondió bien en el arco. En cambio, Peirano no podrá contar con José García, expulsado en el partido anterior, ni con Freddy Hinestroza, que debe pagar una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas.
Según Vanguardia, Ómar Albornoz ocuparía el carril izquierdo en lugar de Hinestroza. La posible formación sería: Fiermarín; Nilson Castrillón, Carlos Romaña y José Ortiz; Aldair Gutiérrez y Ómar Albornoz como carrileros; Fabry Castro y Félix Charrupí en la mitad; Fabián Sambueza y Emerson Batalla como volantes ofensivos, y Luciano Pons en la delantera.
Un Bucaramanga invicto que va por la punta
El Leopardo llega como el único invicto de la Liga BetPlay 2026-II. Suma 23 puntos en 11 partidos, con seis victorias y cinco empates, 20 goles a favor y 10 en contra. En su último juego venció 3-1 a Junior en el Montanini, con goles de Carlos Romaña, Freddy Hinestroza y Emerson Batalla.
Con una victoria llegaría a 26 puntos, a uno del líder América de Cali, que tiene 27, y mejoraría su ubicación en la reclasificación, que reparte los cupos a torneos internacionales.
Águilas Doradas necesita puntos
El equipo antioqueño, dirigido por Flavio Robatto, tiene 15 puntos y necesita sumar para acercarse a los ocho primeros. En sus últimos cinco partidos ganó uno, empató dos y perdió dos: Alianza 2-2 Águilas, Águilas 2-0 Jaguares, Deportivo Cali 2-0 Águilas, América 1-0 Águilas y Águilas 2-2 Pereira.
Árbitros y transmisión
- Árbitro central: Jonnathan Ortiz (Nariño).
- Asistentes: Mary Blanco (Boyacá) y Fernando Castellanos (Valle).
- Cuarto árbitro: Jorgin Camacho (Santander).
- VAR: Esnaider Pontón (Bogotá). AVAR: Daniel Alzate (Caldas).
- Transmisión: canal básico de Win Sports y Win Sports+, y por internet en Win Play con suscripción.
Lo que viene para el Bucaramanga
- Domingo 18 de octubre, 4:00 p. m.: Bucaramanga vs. América de Cali, en el Montanini.
- Viernes 23 de octubre, 6:00 p. m.: Boyacá Chicó vs. Bucaramanga.
- Lunes 26 de octubre, 8:05 p. m.: Santa Fe vs. Bucaramanga, en El Campín.
- Viernes 30 de octubre, 8:05 p. m.: Bucaramanga vs. Deportivo Pasto, partido pendiente de la fecha 5.