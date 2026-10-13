Convocados del Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas: la lista de Peirano para hoy

Deportes

Bucaramanga, 13 de octubre de 2026. El Atlético Bucaramanga dio a conocer la lista de 21 convocados para recibir este martes a Águilas Doradas, en el partido pendiente de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II. El encuentro se jugará desde las 6:30 p. m. en el estadio Américo Montanini.

El compromiso estaba pendiente porque el terremoto del 10 de agosto obligó a la Dimayor a reprogramar varios partidos. Ahora el equipo del técnico uruguayo Pablo Peirano tiene la oportunidad de acercarse a la cima de la tabla.

Publicidad

Los 21 convocados del Atlético Bucaramanga

25. Cristopher Fiermarín

12. Diego Novoa

24. José Ortiz

5. Adrián Murillo

19. Aldair Gutiérrez

23. Carlos Romaña

3. Martín Rea

6. Nilson Castrillón

21. Félix Charrupí

29. Santiago Velásquez

28. Leonardo Flores

22. Fabry Castro

80. Ómar Albornoz

30. Víctor Cantillo

7. Kevin Londoño

17. Emerson Batalla

11. Jhon F. Salazar

10. Fabián Sambueza

9. Brandon Caicedo

27. Luciano Pons

Las novedades: vuelve Fiermarín y no están García ni Hinestroza

La principal novedad es el regreso del arquero uruguayo Cristopher Fiermarín, quien estuvo con la selección de Uruguay durante la fecha FIFA. En su ausencia, Diego Novoa respondió bien en el arco. En cambio, Peirano no podrá contar con José García, expulsado en el partido anterior, ni con Freddy Hinestroza, que debe pagar una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Publicidad

Según Vanguardia, Ómar Albornoz ocuparía el carril izquierdo en lugar de Hinestroza. La posible formación sería: Fiermarín; Nilson Castrillón, Carlos Romaña y José Ortiz; Aldair Gutiérrez y Ómar Albornoz como carrileros; Fabry Castro y Félix Charrupí en la mitad; Fabián Sambueza y Emerson Batalla como volantes ofensivos, y Luciano Pons en la delantera.

Un Bucaramanga invicto que va por la punta

El Leopardo llega como el único invicto de la Liga BetPlay 2026-II. Suma 23 puntos en 11 partidos, con seis victorias y cinco empates, 20 goles a favor y 10 en contra. En su último juego venció 3-1 a Junior en el Montanini, con goles de Carlos Romaña, Freddy Hinestroza y Emerson Batalla.

Con una victoria llegaría a 26 puntos, a uno del líder América de Cali, que tiene 27, y mejoraría su ubicación en la reclasificación, que reparte los cupos a torneos internacionales.

Águilas Doradas necesita puntos

El equipo antioqueño, dirigido por Flavio Robatto, tiene 15 puntos y necesita sumar para acercarse a los ocho primeros. En sus últimos cinco partidos ganó uno, empató dos y perdió dos: Alianza 2-2 Águilas, Águilas 2-0 Jaguares, Deportivo Cali 2-0 Águilas, América 1-0 Águilas y Águilas 2-2 Pereira.

Árbitros y transmisión

Árbitro central: Jonnathan Ortiz (Nariño).

Jonnathan Ortiz (Nariño). Asistentes: Mary Blanco (Boyacá) y Fernando Castellanos (Valle).

Mary Blanco (Boyacá) y Fernando Castellanos (Valle). Cuarto árbitro: Jorgin Camacho (Santander).

Jorgin Camacho (Santander). VAR: Esnaider Pontón (Bogotá). AVAR: Daniel Alzate (Caldas).

Esnaider Pontón (Bogotá). Daniel Alzate (Caldas). Transmisión: canal básico de Win Sports y Win Sports+, y por internet en Win Play con suscripción.

Lo que viene para el Bucaramanga