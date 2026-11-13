Entraron a un negocio de comidas y acabaron con la vida de un hombre en Bucaramanga

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia sacudió al sector de Puerta del Sol, en Bucaramanga, durante la noche del jueves 12 de noviembre. Un hombre identificado como Luis Alberto Castellanos Garzón, de 41 años, perdió la vida luego de ser atacado a tiros cuando se encontraba en un establecimiento de comidas.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 8:30 de la noche, cuando la víctima se encontraba comiendo en el lugar. En ese momento, un sujeto ingresó al establecimiento y, de manera repentina, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el hombre.

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El ataque ocurrió en cuestión de segundos y dejó a Castellanos Garzón gravemente herido. Ante la situación, ciudadanos que se encontraban en el sector reaccionaron para auxiliarlo y lograron trasladarlo en un vehículo de servicio público hasta la Clínica Bucaramanga, con la esperanza de salvarle la vida.

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Sin embargo, pese al esfuerzo por brindarle atención médica, el hombre falleció poco después de su ingreso al centro asistencial. La víctima presentaba dos heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, una de ellas en el pecho y otra en uno de sus brazos.

Se conoció que Luis Alberto se dedicaba a la compra y venta de vehículos usados y que anteriormente había residido en el municipio de Piedecuesta. Desde hacía aproximadamente dos meses se encontraba viviendo en el barrio La Cumbre, en Floridablanca.

Por ahora, las circunstancias que rodearon este homicidio son materia de investigación. Las autoridades buscan esclarecer los móviles del ataque e identificar al responsable de este nuevo hecho de violencia registrado en la capital santandereana.

Unidades de la SIJIN se encargaron de realizar la investigación en el lugar de los hechos y recolectar material probatorio, y posteriomente se trasladan hacia la clinica para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, donde será reclamado por sus familiares.