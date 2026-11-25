Colombia

El reconocido streamer colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, sorprendió a sus seguidores este miércoles 25 de noviembre al realizar una transmisión en vivo desde el Capitolio Nacional, en Bogotá, como parte de la celebración de los 100 años de funcionamiento del edificio.

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La iniciativa, promovida por el Senado de la República, buscó acercar a las nuevas generaciones a la historia del Congreso colombiano mediante formatos digitales y plataformas que cuentan con una amplia audiencia juvenil.

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La jornada conmemorativa incluyó una sesión solemne en el Salón Elíptico, con la participación del Senado, la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación, para destacar la importancia histórica del Capitolio Nacional.

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Durante la transmisión, que comenzó a las 11:00 de la mañana a través de la plataforma Kick, Westcol recorrió los espacios históricos del edificio, conversó con funcionarios y se reunió con el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.

Uno de los momentos que llamó la atención fue cuando el creador de contenido cuestionó a ambos funcionarios sobre la corrupción en el Congreso, la distribución de los recursos públicos y las necesidades de los municipios más apartados del territorio colombiano.

En respuesta, Henríquez defendió la necesidad de combatir la corrupción, reducir la burocracia estatal y destinar mayores recursos a la inversión pública en las regiones.

La participación de Westcol en esta conmemoración se suma a otros encuentros que ha sostenido con figuras de la política colombiana durante 2026, entre ellos la entrevista que realizó en marzo al entonces presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño.

El Capitolio Nacional, cuya construcción comenzó en 1848 y culminó en 1926, es uno de los edificios más emblemáticos de Colombia y ha sido escenario de importantes acontecimientos políticos, debates legislativos y posesiones presidenciales.