“Se preocupa más por el bandido”: Westcol arremetió contra Petro por caso ‘Bendito Menor’

Colombia

La polémica alrededor de la operación policial en la que murieron Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’; Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, y otros dos hombres, sumó un nuevo protagonista: el creador de contenido Westcol.

El streamer reaccionó públicamente a las declaraciones de Gustavo Petro, quien había cuestionado la manera en la que terminó el procedimiento realizado por la Policía en una vivienda de Riohacha, La Guajira.

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Petro había pedido explicaciones sobre por qué las cuatro personas que estaban dentro del inmueble terminaron muertas pese a que, según expresó, la vivienda estaba completamente rodeada por las autoridades.

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“¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte?”, fue uno de los cuestionamientos planteados por Petro al referirse al procedimiento.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Westcol, quien durante una transmisión manifestó su desacuerdo con la posición del exmandatario.

Una de sus frases que mayor repercusión ha generado fue:

“Se preocupa más por el bandido que mataron que por el bienestar de los soldados de bien que están entrando a la misión”.

El creador de contenido continuó cuestionando la posición de Petro y lanzó otra frase mucho más contundente:

Las expresiones corresponden a la opinión del streamer frente al procedimiento y rápidamente comenzaron a generar reacciones en redes sociales. Medios nacionales como Semana e Infobae también registraron sus declaraciones.

La reacción de Westcol surgió después de que Petro pusiera bajo cuestionamiento la actuación de la Policía durante la operación.

El exmandatario sostuvo que, a su juicio, las autoridades debieron priorizar la captura de las personas que estaban dentro del inmueble y preguntó por qué el procedimiento terminó con cuatro personas muertas.

Petro también cuestionó específicamente lo sucedido con las mujeres que estaban en el lugar y preguntó por qué no se habría priorizado la preservación de sus vidas.

Sus declaraciones abrieron una discusión en redes sociales entre quienes consideran necesario esclarecer completamente las circunstancias del operativo y quienes defienden la actuación de la Fuerza Pública frente a estructuras criminales.

‘Bendito Menor’ era señalado por las autoridades como uno de los principales integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La Policía informó que sobre Pérez Toncel pesaban varias órdenes judiciales y que era buscado por diferentes delitos. Su ubicación en Riohacha se produjo después de labores de inteligencia que permitieron establecer el inmueble en el que permanecía.

Durante el procedimiento también murieron ‘La Bebecita’ y otros dos hombres que se encontraban en el lugar.

Ahora, más allá del resultado operacional, las declaraciones de Petro y la posterior respuesta de Westcol trasladaron la discusión a las redes sociales, donde la manera como actuó la Fuerza Pública y los límites del uso de la fuerza se convirtieron en el centro de una nueva polémica nacional.