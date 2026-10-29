Procurador Gregorio Eljach denuncia amenazas contra él y su familia

Política

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reveló que ha enfrentado graves amenazas contra su seguridad, la de su familia y la de varios integrantes de su equipo de trabajo, situación que lo llevó a permanecer cerca de un mes sin asistir a la sede central de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.

La denuncia fue realizada el miércoles 28 de octubre, durante la instalación de un panel de expertos sobre el fortalecimiento del mérito en el empleo público y la transparencia institucional, escenario en el que el funcionario sorprendió a los asistentes al referirse públicamente a los riesgos que estaría enfrentando.

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“Me siento un poco raro regresando acá. Ya va un mes que no venía a este edificio. Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece”, manifestó Eljach, quien aseguró que se están adoptando medidas especiales para proteger su integridad y la de las personas cercanas.

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El jefe del Ministerio Público fue más allá y advirtió que las amenazas podrían estar relacionadas con personas que trabajan dentro de la propia Procuraduría, aunque aclaró que todavía no existen conclusiones definitivas que permitan establecer responsabilidades.

“Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia por razones que, sin tener conclusiones definitivas, involucran gente que trabaja acá”, afirmó el procurador durante su intervención.

Defensoría pide investigar las amenazas

Tras conocerse las declaraciones, la Defensoría del Pueblo rechazó las intimidaciones denunciadas y solicitó a las autoridades competentes verificar de manera urgente la situación de seguridad del procurador, su familia y su equipo de trabajo.

La entidad también hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias, identifique a los posibles responsables y esclarezca las circunstancias en las que se habrían presentado las amenazas.

Este caso se conoce después de que, en septiembre, se reportaran dos impactos de bala contra una ventana de la oficina del procurador delegado Pedro Luis Bonilla, situación que llevó a solicitar medidas especiales de protección para el funcionario. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido públicamente que ambos episodios tengan relación.

Por ahora, Gregorio Eljach no ha revelado la identidad de los presuntos responsables ni ha entregado detalles sobre el origen de las intimidaciones. Tampoco se conocen públicamente los resultados de las investigaciones que permitan confirmar la posible participación de funcionarios de la institución.

Las autoridades deberán establecer el alcance de las amenazas denunciadas y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del jefe del Ministerio Público y su entorno familiar.