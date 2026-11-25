Cartagena

Cartagena, 25 de noviembre de 2026. Pasada la 1:20 de la madrugada, cuando la ciudad llevaba casi un día entero pendiente de lo que pasaba en la avenida Pedro de Heredia, la Fuerza Pública tomó el control del almacén Éxito de La Castellana. Unos minutos después, hacia la 1:30, el presidente Abelardo de la Espriella dio la noticia que muchas familias esperaban desde la mañana del martes: las personas que seguían secuestradas dentro del supermercado estaban libres.

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El balance que entregó el mandatario fue de un delincuente abatido y cuatro capturados. Según los primeros reportes, en la intervención resultó herido un coronel del Comando de Operaciones Especiales (COPES) de la Policía.

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Un robo frustrado que terminó en secuestro

La emergencia comenzó entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre en el Centro Comercial Paseo de La Castellana, en el sur de la ciudad. De acuerdo con el Gobierno, un grupo de hombres armados intentó asaltar un camión transportador de valores que había llegado a recoger el dinero recaudado en la jornada anterior.

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El golpe les salió mal. Cuando las autoridades reaccionaron, los asaltantes se metieron al almacén y tomaron como rehenes a clientes y trabajadores. Al principio eran alrededor de treinta personas.

Durante el día, la negociación del GAULA, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, logró que salieran unas diez. El resto, cerca de una veintena, pasó la tarde y buena parte de la noche encerrado mientras afuera se desplegaban francotiradores, unidades de Infantería de Marina y el Puesto de Mando Unificado (PMU), al que llegaron el ministro de Defensa, Jorge Mora, y la cúpula militar y policial.

La decisión de entrar

El presidente viajó a Cartagena en la noche y, según explicó, autorizó la operación después de revisar la situación con los comandantes. Antes les fijó a los secuestradores un plazo hasta las 12:30 de la madrugada para que entregaran a los rehenes. De la Espriella aseguró que se les dio la oportunidad de rendirse y liberar a las víctimas, y que no aceptaron.

Poco después de vencido el plazo entraron los comandos. En un video publicado en sus redes, el jefe de Estado describió la acción como una operación conjunta entre la Policía y las Fuerzas Militares en la que "se logró el rescate de todos los secuestrados".

Los capturados enfrentarían cargos por secuestro extorsivo. La Fiscalía deberá definir en las próximas horas su situación judicial.

"Sanos y salvos"

El alcalde Dumek Turbay confirmó que los rehenes salieron sin heridas y que antes de volver con sus familias pasarían por una valoración médica. Agradeció a la Policía, a la Armada y a los demás organismos que participaron, y durante la noche había pedido a los cartageneros prudencia y no dejarse llevar por versiones sin confirmar.

Afuera, la espera fue larga. Alicia Oyola, madre de uno de los retenidos, contó que la tranquilidad le llegó con una llamada de su hijo Kevin confirmando que estaba libre.

La emergencia también afectó la movilidad de la ciudad y obligó a restringir por un tiempo la operación del aeropuerto Rafael Núñez.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del delincuente abatido ni de los capturados, ni han dicho si la banda tenía más integrantes por fuera del almacén. Tampoco se sabe aún el estado de salud del oficial herido.