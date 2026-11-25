Bucaramanga

Como Óscar Julián Sarmiento Quintanilla, de 26 años, fue identificado el motociclista que perdió la vida en el trágico accidente de tránsito registrado durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre en el sector de La Cemento, en Bucaramanga.

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El joven se movilizaba en una motocicleta marca TVS Apache, de color negro y placas NJY92E, cuando se vio involucrado en el siniestro vial que también dejó varias personas lesionadas.

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Según las primeras versiones entregadas por testigos, una aparente mancha de ACPM sobre el pavimento habría provocado que varios motociclistas perdieran el control de sus vehículos.

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En medio de esta situación, Sarmiento Quintanilla habría terminado bajo las llantas de una tractomula de color rojo, modelo 1993 y placas XLD043, perdiendo la vida en el lugar de los hechos.

Óscar Julián había cumplido 26 años hace 2 meses. Entre tanto, se conoció que el vehículo de carga involucrado en el accidente era conducido por un hombre de 53 años.

Tras registrarse la emergencia, unidades de socorro acudieron al sector para auxiliar a las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Unidades del Cuerpo de Bomberos también hicieron presencia en este corredor vial para adelantar labores de limpieza sobre la calzada y prevenir nuevos accidentes.

Las autoridades de tránsito serán las encargadas de establecer las circunstancias exactas del siniestro, así como determinar el origen de la aparente mancha de combustible y su posible incidencia en la tragedia.