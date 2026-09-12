Procurador declaró insubsistente a Magda Buendía, procuradora regional de Santander.

Colombia

Un importante movimiento se produjo en la Procuraduría General de la Nación en Santander. Magda Liliana Buendía Chacón fue declarada insubsistente del cargo que venía desempeñando como procuradora Regional de Instrucción de Santander.

La decisión fue adoptada por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, mediante el Decreto 1825 del 11 de septiembre de 2026.

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Buendía Chacón ocupaba este cargo desde abril de 2021 y durante los últimos años estuvo al frente de diferentes actuaciones disciplinarias adelantadas desde la regional en Santander.

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Según lo establecido en el acto administrativo, el cargo que desempeñaba es de libre nombramiento y remoción. Bajo esta figura, el procurador general tiene la facultad de disponer el retiro de quien ocupa ese empleo.

El documento también establece que contra la declaratoria de insubsistencia no procede recurso y que la decisión comienza a regir a partir de su comunicación.

Tras conocerse la decisión comenzaron a circular versiones sobre las circunstancias que podrían rodear la salida de la funcionaria.

Información publicada por medios nacionales, citando a Red+ Noticias, señala que Buendía presuntamente habría intentado hacer llegar al presidente Abelardo De La Espriella un mensaje de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias ‘Negro Ober’.

Sin embargo, hasta el momento esa versión no puede establecerse como la causa oficial de su salida.

El Decreto 1825 se limita a declarar insubsistente su nombramiento y sustenta la decisión en la naturaleza de libre nombramiento y remoción del cargo. Por esta razón, cualquier posible relación entre las versiones conocidas públicamente y la decisión adoptada por el procurador deberá manejarse como una información aún por esclarecer.

Por ahora, lo confirmado es que Magda Liliana Buendía Chacón deja la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander después de permanecer en el cargo desde 2021.