Bucaramanga

Quienes acostumbran atravesar el centro administrativo de Bucaramanga en horas de la noche tendrán que buscar otro camino. Desde este martes 24 de noviembre, y hasta nueva orden, el paso de vehículos por el llamado cuadrante gubernamental de la ciudad está cerrado entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.

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La orden la dio la Alcaldía a través de la Secretaría del Interior, que justificó la decisión en “razones de seguridad”. En el comunicado no se precisó qué situación puntual llevó a tomarla, aunque sí se explicó que el objetivo es prevenir hechos que pongan en riesgo a la ciudadanía y proteger las instalaciones del Gobierno.

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¿Cuáles son las calles cerradas?

La restricción aplica en el sector comprendido entre las calles 34 y 41 y las carreras 9 y 12. El boletín oficial de la Alcaldía señala que también incluye la carrera 36.

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Es la zona donde están el Centro Administrativo Municipal, sede de la Alcaldía, y el edificio de la Gobernación de Santander, a pocas cuadras del parque García Rovira.

Horario del cierre: de 8:00 p. m. a 5:00 a. m.

de 8:00 p. m. a 5:00 a. m. Desde cuándo: martes 24 de noviembre de 2026.

martes 24 de noviembre de 2026. Hasta cuándo: hasta nueva orden. No hay fecha de levantamiento.

hasta nueva orden. No hay fecha de levantamiento. Perímetro: calles 34 a 41, entre carreras 9 y 12, incluida la carrera 36.

Fuera de esa franja nocturna, la movilidad por el sector sigue funcionando como de costumbre.

“Es una medida preventiva”: secretario del Interior

El anuncio lo hizo en video Ronald Becerra Fuquen, secretario del Interior de Bucaramanga. “Le informamos a la ciudadanía que a partir de hoy, hasta nueva orden, queda cerrado el paso de vehículos por el cuadrante gubernamental de Bucaramanga entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana”, dijo.

El funcionario agregó: “Esta es una medida preventiva para proteger la institucionalidad, garantizar la seguridad y mantener el orden. Solicitamos a la ciudadanía acatar esta disposición y utilizar las vías alternas”.

La administración les pidió a conductores, motociclistas y demás actores viales respetar las indicaciones de las autoridades en la zona. El boletín no trae un listado de rutas alternas, así que quienes deban moverse por el centro en esas horas tendrán que bordear el perímetro restringido.

“La seguridad es una prioridad. No vamos a bajar la guardia frente a ninguna situación que ponga en riesgo la tranquilidad de Bucaramanga”, cerró la Alcaldía en su comunicado.