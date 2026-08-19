Westcol defendió a De la Espriella: “No llegó con balones y ya”

Colombia

El creador de contenido Westcol reaccionó a la controversia generada alrededor de la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Buenaventura, una de las zonas afectadas por el terremoto, y salió en defensa del mandatario frente a las críticas que circularon en redes sociales.

La discusión surgió después de conocerse imágenes en las que De la Espriella aparece entregando balones a niños durante su recorrido. Algunos de estos elementos tenían referencias asociadas a “Defensores de la Patria”, lo que generó cuestionamientos de sectores que consideraron inconveniente incorporar este tipo de elementos durante la atención de una emergencia.

Westcol cuestionó que la visita del presidente fuera resumida únicamente en la entrega de los balones. “No llegó con balones y ya”, manifestó el streamer, quien aseguró que durante la jornada también se llevaron ayudas humanitarias, alimentos y suministros médicos para las comunidades afectadas. Además, consideró que los balones podían brindar un momento de entretenimiento a los niños que atraviesan las consecuencias de la emergencia.

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La intervención del creador de contenido generó nuevas reacciones en redes, donde algunos usuarios respaldaron su posición, mientras otros mantuvieron sus cuestionamientos frente a los elementos entregados por el mandatario.

Westcol y De la Espriella ya habían protagonizado encuentros públicos durante la pasada campaña presidencial, cuando el entonces candidato participó en una transmisión con el reconocido streamer.

La controversia continúa en redes sociales, mientras las labores de atención y recuperación siguen desarrollándose en Buenaventura y otras regiones afectadas por el terremoto.