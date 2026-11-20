Bucaramanga

El talento deportivo de Santander continúa destacándose en escenarios internacionales. Esta vez, el protagonista fue Andrés Pérez Valdés, un nadador bumangués de 27 años que representó a Colombia en el Campeonato Mundial de Natación en Aguas Abiertas OCEANMAN 2026, realizado del 9 al 15 de noviembre en Miches, República Dominicana.

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El deportista santandereano consiguió importantes resultados en una competencia que reunió a nadadores de diferentes países, quienes se enfrentaron a pruebas de resistencia y velocidad en aguas abiertas, una modalidad que exige preparación física, técnica y capacidad para afrontar las condiciones del mar.

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Un bumangués entre los mejores del mundo

En la prueba individual de dos kilómetros, Andrés Pérez Valdés alcanzó el puesto 12 en la categoría de 20 a 29 años, resultado que le permitió destacarse frente a competidores internacionales y demostrar el nivel de preparación con el que llegó al certamen.

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Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su participación llegó durante la competencia de relevos 3x500 metros, en la que integró el equipo colombiano que consiguió la medalla de bronce tras finalizar en la tercera posición.

Este resultado permitió que la bandera de Colombia estuviera presente en el podio mundialista y representó un reconocimiento al esfuerzo colectivo de los deportistas que participaron en la prueba por equipos.

Más de 10 años dedicados a la natación

Detrás de este logro se encuentra una trayectoria de más de una década vinculada a la natación. Durante estos años, Andrés ha dedicado parte de su vida a la preparación deportiva, encontrando en las aguas abiertas una modalidad para superar nuevos desafíos y fortalecer su experiencia competitiva.

Su participación en el Mundial OCEANMAN representa un paso importante en su carrera, no solamente por los resultados obtenidos, sino también por la oportunidad de competir con deportistas internacionales y adquirir experiencias que contribuirán a su crecimiento.

El campeonato, desarrollado en las aguas de Miches, reunió a representantes de diferentes países y se convirtió en un escenario para medir las capacidades de nadadores que buscan destacarse en esta exigente disciplina.

Un logro para el deporte santandereano

La medalla de bronce conseguida en relevos y el puesto 12 obtenido en la competencia individual se suman a los resultados de deportistas santandereanos que continúan representando a Colombia en competencias internacionales.

Para Andrés Pérez Valdés, esta experiencia mundialista representa una motivación para continuar su preparación y trabajar por nuevos objetivos deportivos, después de varios años de esfuerzo y dedicación.

Su participación en República Dominicana deja un resultado para destacar en Bucaramanga y Santander, al demostrar que los deportistas de la región pueden competir en escenarios internacionales y alcanzar posiciones importantes frente a representantes de otros países.