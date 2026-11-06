Clinica La Foscal advierte que podría cerrar servicios de salud por millonaria deuda de Nueva EPS y FOMAG

Floridablanca

Una de las instituciones médicas más importantes de Santander encendió las alarmas por la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud. La Organización FOSCAL, con sede en Floridablanca, advirtió que podría verse obligada a cerrar progresivamente algunos de sus servicios si no recibe los recursos que le adeudan las entidades responsables de pago.

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La preocupante situación quedó expuesta en una carta enviada este viernes 6 de noviembre al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a los ministerios de Salud y Educación, en la que la institución solicita una intervención urgente del Gobierno Nacional para evitar consecuencias que afectarían a miles de pacientes.

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Según el documento firmado por Jorge Ricardo León Franco, director general de la Organización FOSCAL, actualmente la institución registra una cartera pendiente de recaudo cercana a los 600.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 90 % corresponde a obligaciones de Nueva EPS y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

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Esta situación, según la entidad, ha comprometido seriamente su flujo de caja y generado dificultades para cumplir oportunamente con el pago de salarios a sus trabajadores y profesionales de la salud, así como con las obligaciones adquiridas con proveedores de medicamentos, insumos y otros servicios esenciales.

Miles de pacientes podrían resultar afectados

La preocupación es especialmente significativa por la cantidad de personas que dependen de los servicios especializados de esta institución.

De acuerdo con las cifras presentadas por FOSCAL, anualmente realiza cerca de 664.423 consultas, 28.706 egresos hospitalarios y 21.081 procedimientos quirúrgicos.

Además, reporta 27.832 consultas oncológicas y 6.583 tratamientos de quimioterapia y radioterapia al año, servicios fundamentales para pacientes que requieren atención especializada y continuidad en sus tratamientos.

La institución también desarrolla más de 321.000 actividades anuales de promoción y mantenimiento de la salud.

Foscal advierte sobre el posible cierre de servicios

Aunque la organización aseguró que su intención no es suspender la atención ni abandonar a los pacientes, reconoció que las dificultades económicas han llegado a un punto que amenaza su capacidad de funcionamiento.

En la comunicación se advierte que, si los recursos pendientes no son desembolsados oportunamente, la institución tendría que considerar el cierre progresivo de servicios, una medida que busca evitar y que dependerá de la evolución de la crisis financiera.

Desde FOSCAL recalcaron que han realizado esfuerzos para mantener su operación, cumplir con las obligaciones laborales y garantizar el suministro de los elementos necesarios para la atención médica.

Sin embargo, señalaron que no cuentan con la capacidad financiera para sostener indefinidamente la prestación de servicios bajo las actuales condiciones.

Solicitan intervención urgente del Gobierno Nacional

Ante este panorama, la Organización FOSCAL solicitó al Gobierno Nacional convocar una reunión de alto nivel que permita encontrar soluciones concretas para garantizar el pago de las obligaciones pendientes y proteger la continuidad de la atención.

En la carta, la institución insistió en que no está solicitando privilegios, sino el cumplimiento de los pagos correspondientes a servicios de salud que ya fueron prestados.

La advertencia pone nuevamente sobre la mesa las dificultades financieras que enfrentan las instituciones prestadoras de salud y las posibles consecuencias que los retrasos en los pagos pueden ocasionar tanto para el personal médico como para los pacientes.

Por ahora, la comunicación constituye una alerta sobre el riesgo de cierre progresivo de servicios, pero no anuncia una suspensión efectiva ni establece cuáles áreas podrían resultar afectadas.

La institución espera una respuesta urgente de las autoridades nacionales que permita superar las dificultades económicas y garantizar la continuidad de sus servicios en Santander.