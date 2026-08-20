Petro llama ‘limosna’ a ayudas de empresarios y acusa a israelíes de hacer inteligencia

Colombia

El expresidente Gustavo Petro reapareció en una alocución nacional cargada de críticas a la respuesta del Gobierno de Abelardo De la Espriella frente al terremoto del pasado 10 de agosto y planteó su propia fórmula para conseguir los recursos que requiere la reconstrucción del país.

Petro estuvo acompañado por el senador Iván Cepeda durante el primer discurso televisado de la oposición tras el cambio de Gobierno. La intervención se realizó como réplica a la alocución presidencial en la que De la Espriella había presentado el balance de la emergencia y algunas de las medidas económicas para enfrentarla.

Uno de los pronunciamientos que mayor controversia generó estuvo relacionado con las ayudas entregadas por empresarios y familias de alto poder económico.

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Petro aseguró que las contribuciones privadas alcanzarían aproximadamente $1 billón, una cantidad que consideró insuficiente frente a los más de $30 billones que se estima podrían necesitarse para recuperar las regiones afectadas. El expresidente se refirió a estos aportes como la “limosna de los ricos”.

El exmandatario sostuvo que recurrir únicamente al endeudamiento no sería la mejor alternativa para financiar la recuperación y aseguró que el Gobierno debería retomar el proyecto de reforma tributaria presentado por su administración antes de abandonar la Casa de Nariño.

Según Petro, esa iniciativa permitiría recaudar alrededor de $20 billones. También volvió a pedirle al Banco de la República una reducción de las tasas de interés.

El Gobierno De la Espriella ha estimado que la reconstrucción demandará más de $30 billones: cerca de $24,5 billones corresponderían a edificaciones y otros $5,5 billones a infraestructura.

Otro de los puntos más polémicos llegó cuando Petro cuestionó la presencia de rescatistas israelíes en Colombia.

El expresidente afirmó, sin presentar pruebas, que detrás de esos equipos existirían labores de inteligencia militar y puso en duda su participación en la emergencia. De la Espriella había informado previamente que 82 integrantes israelíes estaban desplegados en Cali apoyando las operaciones posteriores al terremoto.

Por tratarse de una acusación realizada por Petro y no de un hecho demostrado, hasta ahora no existe evidencia pública que permita afirmar que los equipos israelíes enviados a las zonas afectadas estén desarrollando operaciones de inteligencia.

Durante su intervención, Petro reivindicó las inversiones realizadas por su administración en salud y aseguró que había dejado recursos destinados a equipos para atender a la población.

También mencionó el buque hospital Benkos Biohó, construido para llevar servicios médicos especializados a comunidades del Pacífico colombiano. Antes de terminar el Gobierno Petro, el Ministerio de Salud reportaba oficialmente que la embarcación había entrado en operación durante 2026 para atender a más de 150.000 personas.

El expresidente cuestionó que, después del terremoto, el buque hubiera permanecido varios días en Buenaventura sin desplazarse por las zonas que requerían atención. La actual ministra de Salud, sin embargo, ha señalado que al recibir el Gobierno encontró que no estaban vigentes algunos contratos necesarios para su operación.

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