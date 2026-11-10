Celebró sus 15 años y semanas después murió en una clínica: su familia exige respuestas

Montería

Una adolescente de 15 años falleció en una clínica de Montería, Córdoba, luego de permanecer varias semanas con complicaciones de salud que obligaron a sus familiares a llevarla en repetidas ocasiones a centros asistenciales. Su muerte ha generado cuestionamientos por parte de sus allegados, quienes denuncian presuntas fallas en la atención médica recibida.

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La menor, residente del barrio Sucre y estudiante de la Institución Educativa Antonio Nariño, había celebrado recientemente sus quince años junto a familiares y amigos. Sin embargo, semanas después comenzó a presentar problemas de salud que terminaron con su fallecimiento.

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De acuerdo con lo relatado por sus familiares, la adolescente empezó a sufrir fuertes dolores, fiebre, vómitos y un marcado decaimiento físico. Ante la persistencia de los síntomas, fue llevada a diferentes instituciones médicas durante octubre y los primeros días de noviembre.

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Según sus allegados, durante ese periodo permaneció varios días bajo observación médica, pero posteriormente recibió el alta y regresó a su vivienda. Pese a ello, los síntomas continuaron y su estado de salud habría empeorado.

El domingo 8 de noviembre, la menor presentó nuevas complicaciones que obligaron a sus familiares a buscar atención médica de urgencia.

La adolescente fue trasladada a la clínica Amigos de la Salud, en Montería, donde, debido a su delicado estado, fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pese a la atención recibida, horas después se confirmó su fallecimiento.

Tras el fallecimiento, los familiares cuestionaron los procedimientos médicos realizados durante las semanas en las que la adolescente presentó problemas de salud.

Según sus declaraciones, la menor fue atendida en varias oportunidades y posteriormente enviada a su vivienda, pese a que continuaba presentando síntomas.

La familia considera que pudieron existir irregularidades durante su atención y solicita que las autoridades competentes revisen la historia clínica, los diagnósticos y los procedimientos realizados para determinar si hubo alguna responsabilidad.