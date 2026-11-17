Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno desistirá de imponer IVA a productos de la canasta familiar en el proyecto de Ley de Rescate Económico. La decisión se conoció el domingo 15 de noviembre, durante la alocución en la que el mandatario presentó el balance de sus primeros 100 días de gobierno.

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De La Espriella también aseguró que su administración descartará nuevas cargas de IVA para el sector agropecuario. El anuncio se refiere a los cambios que el Ejecutivo busca introducir con la reforma. Por ahora, se mantienen las tarifas vigentes para los productos que ya pagan ese impuesto.

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Un día antes de la alocución, el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió en Rionegro, Antioquia, con el expresidente Álvaro Uribe y congresistas del Centro Democrático. En ese encuentro, la bancada planteó recuperar tres días sin IVA y ampliar el Régimen Simple de Tributación, un mecanismo que facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias para quienes se acogen a él.

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El partido también propuso reducir el gasto público mediante la eliminación de las contralorías departamentales y la fusión de entidades como la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ambas medidas forman parte de las alternativas que la bancada puso sobre la mesa durante la discusión de la reforma.

Otra de las propuestas es vender una parte de la participación estatal en Ecopetrol. El representante Santiago Castro, del Centro Democrático, defendió esa posibilidad como una vía para obtener recursos, junto con la reducción de gastos y la búsqueda de ingresos permanentes para el Estado. La venta sigue en discusión.

Por su parte, De La Espriella señaló que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA, que actualmente es del 19 %, al 18 % o incluso al 17 %. Esa rebaja sigue en evaluación, mientras que los tres días sin IVA corresponden a una propuesta presentada por el Centro Democrático.

La Ley de Rescate Económico, radicada el 29 de octubre, seguía en trámite en el Congreso al 17 de noviembre. La discusión legislativa deberá definir qué medidas se incorporan al texto y cómo se cubrirá la necesidad de recursos que motivó la presentación del proyecto.