Colombia

Un nuevo operativo de la Fuerza Pública contra el Clan del Golfo dejó como resultado la muerte en combate de alias ‘Isaías’, señalado cabecilla de una comisión armada de esta organización, y la captura de otros tres presuntos integrantes en zona rural del municipio de Vegachí, Antioquia.

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La operación fue desarrollada por unidades del Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, como parte de las acciones adelantadas contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, que mantiene presencia en el Nordeste antioqueño.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el procedimiento comenzó cuando los uniformados interceptaron a dos personas que transportaban material de guerra. Durante la verificación, los investigadores obtuvieron información que permitió establecer la posible ubicación de otros integrantes del grupo ilegal.

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Con estos datos, las tropas se desplazaron hasta las inmediaciones de una vivienda ubicada en zona rural de Vegachí, donde se encontraban varios hombres armados. En ese lugar se produjo un enfrentamiento entre los uniformados y presuntos miembros del Clan del Golfo.

Durante los combates perdió la vida alias ‘Isaías’, a quien las autoridades identificaron como responsable de dirigir una comisión armada de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. Otros tres presuntos integrantes fueron capturados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Uno de los balances conocidos de la operación señala que las autoridades incautaron cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores y 1.414 cartuchos de diferentes calibres, además de cinco radios de comunicación y varios teléfonos celulares.

En el operativo participaron integrantes del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con apoyo del Comando Aéreo de Combate número 5, la Sijín de Antioquia, la Fiscalía 79 especializada contra el crimen organizado y unidades del CTI.

Las autoridades señalaron que el material decomisado formaba parte de los recursos utilizados por esta estructura armada, por lo que su incautación representa una afectación a sus capacidades operativas en el Nordeste del departamento.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el operativo y destacó la intervención de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las estructuras armadas ilegales que operan en diferentes regiones de Antioquia.

El mandatario aseguró que las operaciones continuarán y advirtió que las autoridades mantendrán su respuesta frente a los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés ha sido señalada de mantener presencia en municipios como Vegachí, Segovia, Remedios, Yalí y Yolombó, territorios donde las autoridades adelantan acciones para contrarrestar las economías ilegales y las actividades de organizaciones armadas.

Los tres capturados deberán enfrentar los procedimientos judiciales correspondientes, mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer su participación en otros hechos registrados en esta zona de Antioquia.