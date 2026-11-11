“Una payasada”: exmilitar estalla contra Abelardo de la Espriella por usar camuflado

Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quedó en el centro de una nueva controversia luego de aparecer vestido con uniforme de camuflaje, una boina militar y portando un arma durante una visita a Cúcuta, Norte de Santander. La escena provocó cuestionamientos, entre ellos los del sargento retirado del Ejército Nacional Alexander Chalá Sáenz, quien rechazó públicamente el uso de estas prendas y criticó a los generales que acompañaron al mandatario.

Publicidad

“Jamás terminaría aplaudiendo esta payasada: hacerlo sería traicionar la historia y el honor de todo el Ejército Nacional”, fue una de las expresiones atribuidas al exuniformado, quien considera que el camuflado y los distintivos militares representan años de sacrificio, entrenamiento y servicio a Colombia.

Publicidad

La polémica surgió después de que el jefe de Estado participara en la presentación de los resultados de la operación NOAH, desarrollada contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo. El operativo dejó cuatro integrantes de esa organización muertos y seis capturados, según el balance entregado por las autoridades.

Publicidad

En las imágenes difundidas se observa al presidente con indumentaria militar, un radio de comunicaciones y una boina asociada a las unidades de operaciones especiales del Ejército.

Chalá también dirigió sus críticas a los altos mandos militares que estuvieron presentes durante la aparición presidencial. Para el exsargento, los distintivos de las Fuerzas Especiales no deberían utilizarse como elementos de exhibición, debido al significado que tienen para quienes han superado rigurosos procesos de formación.

La controversia también ha generado posiciones divididas entre integrantes y veteranos de las Fuerzas Militares. Mientras algunos interpretan la vestimenta del presidente como una demostración de respaldo a las tropas, otros consideran que determinados distintivos deben conservar el reconocimiento asociado a la preparación y trayectoria de los uniformados.

Chalá Sáenz, quien prestó servicio durante aproximadamente 20 años en el Ejército Nacional, ha participado anteriormente en debates públicos relacionados con las Fuerzas Militares y sus altos mandos.