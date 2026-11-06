Nueve disparos habrían acabado con la vida de comerciante de oro

Cúcuta

Un nuevo ataque sicarial se registró durante la mañana de este viernes 6 de noviembre en Cúcuta, Norte de Santander. La víctima fue identificada como Julio César Abreo Acuña, un comerciante dedicado a la compraventa de oro que también realizaba labores como piloto de aeronaves.

Publicidad

El hecho ocurrió antes de las 7:00 de la mañana, cuando el hombre se movilizaba en una camioneta negra por la calle 15 con avenida 1E, en el barrio Los Caobos, uno de los sectores de importante actividad comercial de la capital nortesantandereana.

Publicidad

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se desplazaban en motocicleta habrían alcanzado el vehículo en el que viajaba el comerciante. Uno de ellos accionó un arma de fuego en repetidas oportunidades contra la ventana del conductor, ocasionándole graves lesiones.

Publicidad

El ataque se produjo en plena vía pública y a una hora en la que comenzaban las actividades comerciales en esta zona de la ciudad.

Las primeras versiones conocidas indican que el agresor habría accionado su arma al menos nueve veces contra el comerciante. Sin embargo, esta cifra corresponde a información preliminar y deberá ser precisada mediante las labores de investigación.

Tras los disparos, los responsables escaparon del lugar, mientras la víctima permanecía gravemente herida en el interior de su camioneta.

Personas que se encontraban en el sector auxiliaron a Abreo Acuña y lo trasladaron en el mismo automotor hasta la Clínica Norte de Cúcuta, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima era conocida por sus actividades relacionadas con la comercialización de oro en el centro de Cúcuta. También se conoció que se desempeñaba como piloto de aeronaves, actividad que desarrollaba paralelamente a sus negocios.

Los investigadores deberán determinar si el comerciante había recibido amenazas o si existían circunstancias previas que permitan orientar las pesquisas.

Tras conocerse el homicidio, unidades de Policía Judicial adelantaron las labores correspondientes para recopilar elementos materiales probatorios que permitan reconstruir la manera como ocurrió el ataque.

Entre las diligencias se encuentra la búsqueda de posibles grabaciones de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios que contribuyan a identificar a quienes participaron en el crimen y establecer su ruta de escape.