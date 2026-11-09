Violento choque entre bus y tractocamión dejó varios muertos y heridos.

Accidentes

Un grave accidente de tránsito registrado en la vía Buenaventura–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, dejó cuatro personas fallecidas y siete heridas, según el balance preliminar entregado por la Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Gerencia de la Terminal de Transportes. El siniestro involucró a una buseta de transporte intermunicipal y un tractocamión tipo niñera, utilizado para transportar vehículos.

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La tragedia ocurrió en el túnel Los Naranjos, conocido como túnel número 6, ubicado en el sector El Naranjo, a la altura del kilómetro 55. La fuerza del impacto ocasionó graves daños en los automotores y obligó al cierre total del corredor vial mientras los organismos de socorro atendían la emergencia.

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De acuerdo con la información conocida, la buseta cubría la ruta Buenaventura–Cali, mientras que el vehículo de carga se desplazaba en sentido contrario. Los reportes también señalan que al menos una motocicleta habría estado involucrada en el accidente, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades.

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Entre las cuatro víctimas mortales fue identificado Felipe Domínguez, conductor de la buseta, quien era natural del municipio de Timbío, Cauca, y residía en la ciudad de Cali. Su fallecimiento generó mensajes de solidaridad hacia sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

La Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Gerencia de la Terminal de Transportes entregaron, hacia las 3:38 p. m., un balance preliminar de cuatro personas fallecidas y siete lesionadas. Aunque inicialmente circularon cifras diferentes sobre la magnitud de la tragedia, este es el reporte institucional conocido hasta el momento.

Asimismo, se estableció que la buseta había salido de la Terminal de Transportes de Buenaventura. Sin embargo, las autoridades buscan determinar cuántas personas viajaban en el automotor al momento del accidente, debido a que durante el recorrido pudieron abordar otros usuarios.

Las imágenes conocidas después del siniestro evidenciaron la magnitud de la colisión. La buseta sufrió graves afectaciones en su estructura, mientras que los vehículos involucrados quedaron sobre la calzada. Al lugar llegaron unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, organismos de socorro y personal de la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico para atender a los afectados.

La emergencia también provocó el cierre total de este importante corredor vial, utilizado diariamente por vehículos particulares, buses intermunicipales y transporte de carga que se movilizan desde y hacia el puerto de Buenaventura. La restricción generó dificultades para los conductores que transitaban por esta zona del Valle del Cauca.

Por ahora, las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación. Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión, determinar las posibles responsabilidades e identificar a las demás víctimas.

El balance preliminar se mantiene en cuatro personas fallecidas y siete heridas, mientras se espera que las autoridades entreguen nuevas actualizaciones sobre la tragedia ocurrida en la vía Buenaventura–Loboguerrero.