Ricardo Orrego reaparece tras siete meses y habla del difícil momento que atraviesa

Colombia

El reconocido periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda rompió el silencio este lunes 19 de octubre, luego de siete meses sin referirse públicamente a las denuncias en su contra. Su pronunciamiento se produjo pocas horas después de que la Fiscalía General de la Nación le imputara los delitos de acoso sexual y acto sexual violento, relacionados con presuntos hechos que habrían involucrado a cinco mujeres.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el antiguo presentador de Noticias Caracol se dirigió a la opinión pública para explicar las razones por las que había decidido guardar silencio desde que comenzó la controversia. Orrego aseguró que su decisión respondió al respeto por el proceso judicial y reconoció que la situación ha tenido consecuencias importantes para su familia, su trayectoria profesional y su vida personal.

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“El día de hoy concluyó la audiencia de imputación y he decidido dirigirme a ustedes porque, tras siete meses de un profundo silencio, siento que es el momento adecuado para hablar”, expresó el comunicador, quien sostuvo que durante este tiempo prefirió actuar con prudencia mientras avanzaban las actuaciones de las autoridades judiciales.

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Uno de los momentos más personales de su intervención estuvo relacionado con su familia. Orrego reconoció que el proceso ha afectado la tranquilidad de su hogar y marcó el final de una etapa importante en su carrera periodística, después de su salida de Caracol Televisión en medio de las denuncias conocidas públicamente en marzo de este año.

El periodista aprovechó su mensaje para agradecer el acompañamiento de sus seres queridos y pedir perdón a su esposa y a sus hijos por las dificultades que han enfrentado durante los últimos meses. También manifestó que su familia continúa siendo su principal prioridad y una de las razones por las que decidió pronunciarse.

Según explicó, las acusaciones han puesto a prueba su reputación profesional, pero insistió en que continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades y ejercerá su defensa dentro del proceso judicial.

La actuación judicial se produjo después de que la Fiscalía recopilara información y testimonios de cinco mujeres que habrían tenido algún vínculo laboral con el periodista. De acuerdo con el ente investigador, los hechos denunciados se habrían presentado entre julio de 2012 y junio de 2024, cuando Orrego desarrollaba sus actividades profesionales en el ámbito de los medios de comunicación.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el comunicador presuntamente habría aprovechado su experiencia y posición dentro de la empresa para acercarse a las denunciantes. Entre las conductas investigadas figuran posibles contactos físicos sin consentimiento y el envío de mensajes de contenido sexual a través de redes sociales.

Las denunciantes corresponden a tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria. Sus identidades permanecen bajo reserva, mientras las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes.

Durante la audiencia, realizada ante un juez de control de garantías en Bogotá, Orrego no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. En esta etapa del proceso tampoco se solicitó una medida restrictiva de su libertad.

En su pronunciamiento, Ricardo Orrego dejó claro que no pretende desarrollar su defensa mediante discusiones públicas o enfrentamientos en redes sociales. Por el contrario, afirmó que será ante las autoridades judiciales donde presentará los argumentos y elementos que considere necesarios para controvertir las acusaciones.

El periodista también reconoció la gravedad de los señalamientos y la importancia de que este tipo de denuncias sean investigadas con responsabilidad, objetividad y respeto por las garantías de todas las personas involucradas.

El caso continúa su curso en la justicia colombiana. La imputación de cargos representa una actuación dentro del proceso penal y no significa que exista una condena contra el comunicador, quien mantiene su presunción de inocencia mientras no se produzca una decisión judicial definitiva.