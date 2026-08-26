VIDEO: Ejército detectó presunto infiltrado que habría buscado información reservada para el ELN

Colombia

Una operación de inteligencia y contrainteligencia permitió detectar lo que las autoridades califican como un presunto intento de infiltración del ELN dentro del Ejército Nacional.

El procedimiento terminó con la captura, mediante orden judicial, de un hombre conocido con el alias de Griffo, señalado de haber ingresado a las filas de la institución con el supuesto propósito de obtener información de carácter reservado.

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La operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5, con apoyo del Grupo de Investigación de Criminalidad Organizada del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Sijín de la Policía Nacional.

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El detenido deberá responder inicialmente por el delito de rebelión.

De acuerdo con la investigación adelantada por los organismos de inteligencia, el señalado habría ingresado al Ejército Nacional como integrante del segundo contingente de 2026.

Las autoridades sostienen que presuntamente tendría vínculos con el Frente Rafael Cabrera Lumbana del ELN.

La hipótesis investigativa señala que su ingreso a la institución no habría tenido únicamente como finalidad prestar el servicio militar, sino recopilar información que posteriormente podría ser utilizada por esa estructura ilegal.

Según el reporte oficial, el hombre habría recibido instrucciones para ganarse la confianza de integrantes de la institución y acceder progresivamente a información sensible.

Entre los datos que supuestamente debía recopilar se encontraban detalles relacionados con dispositivos de seguridad, capacidades operacionales y material de guerra.

Para los investigadores, este tipo de información podría representar un riesgo para las unidades militares y para el desarrollo de operaciones en zonas donde existe presencia de estructuras ilegales.

Los organismos judiciales también adelantan verificaciones para determinar si el capturado tendría relación con otros hechos atribuidos al ELN en Norte de Santander durante años anteriores.

Hasta el momento no se han revelado públicamente detalles específicos sobre esos casos ni se ha establecido judicialmente su responsabilidad en ellos.

El Ejército Nacional aseguró que las labores de inteligencia y contrainteligencia permitieron identificar anticipadamente la presunta estrategia y evitar que información estratégica de la institución pudiera quedar comprometida.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y será un juez quien determine su situación jurídica y eventual responsabilidad en los hechos investigados.



