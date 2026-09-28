Resultados Super Astro Sol y Dorado Tarde de este lunes 28 de septiembre de 2026
Super Astro Sol cayó en 9009 con el signo Tauro y el Dorado Tarde en 4159. Revise aquí los números ganadores y cómo reclamar el premio.
Estos son los números ganadores de dos de los sorteos de chance más consultados por los colombianos este lunes 28 de septiembre de 2026.
Super Astro Sol
El sorteo de las 4:00 p.m. dejó como resultado el número 9009 y el signo Tauro. Super Astro Sol se juega de lunes a sábado; quien acierte las cuatro cifras y el signo recibe hasta 42.000 veces lo apostado, y hay premios menores por acertar tres o dos cifras con el signo.
Dorado Tarde
En el sorteo de la tarde (3:25 p.m.), el número ganador fue el 4159. Las tres primeras cifras son 415, las tres últimas 159 y la quinta quedó en 4159-3.
¿Cómo reclamar el premio?
- Conserve el tiquete original en buen estado: es indispensable para cobrar.
- Presente su documento de identidad (los ganadores deben ser mayores de 18 años).
- Tiene hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar.
- Los premios superiores a 48 UVT tienen una retención en la fuente del 20 %, que el operador descuenta automáticamente.
Verifique siempre los resultados con los operadores oficiales. Juegue de manera responsable.
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