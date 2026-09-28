“No cederemos ante el terror”: Juvenal Díaz lamentó asesinato del teniente santandereano Álvaro Medina.

Colombia

Con un contundente mensaje de rechazo, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se pronunció por el asesinato del teniente Álvaro José Medina Peña, oficial santandereano de la Policía Nacional que perdió la vida luego de ser interceptado cuando se movilizaba de civil por zona rural de Bolívar, Cauca.

“No cederemos ante el terror de los violentos”, expresó el mandatario departamental al lamentar lo ocurrido y enviar un mensaje de solidaridad a los familiares, compañeros y miembros de la Policía Nacional.

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Díaz Mateus también pidió que el caso no quede en la impunidad. “No podemos permitir que los violentos sigan arrebatándole la paz a Colombia. Quienes asesinan a nuestros policías y soldados deben sentir todo el peso de la ley”, señaló.

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Viajaba de civil en un bus

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 26 de septiembre de 2026. Según información preliminar, Medina Peña salió aproximadamente a las 4:00 de la mañana desde Bolívar con destino a El Bordo, cabecera municipal de Patía, donde se dirigía para apoyar labores de seguridad.

El teniente viajaba vestido de civil como pasajero de un bus de servicio público. Durante el recorrido, a la altura de zona rural de Bolívar, hombres armados habrían interceptado el vehículo y obligado al oficial a descender.

Posteriormente, el cuerpo del uniformado fue localizado en el sector conocido como La Playa, en el corregimiento de Guachicono. Integrantes de la Defensa Civil participaron en el reporte del hallazgo y las autoridades activaron los procedimientos judiciales correspondientes.

Hasta el momento no existe una atribución oficial definitiva sobre qué estructura estaría detrás del ataque. La Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía adelantan labores investigativas y de inteligencia para identificar y ubicar a los responsables.

Álvaro Medina era oriundo de Piedecuesta

La noticia causó especial consternación en Santander, pues Álvaro José Medina Peña era oriundo de Piedecuesta y había construido parte de su historia personal y profesional en el departamento.

Antes de ingresar a la Policía Nacional, Medina también se destacó en el deporte. Practicó natación desde temprana edad, perteneció al Club Neptuno Santander y llegó a representar al departamento en diferentes competencias.

Posteriormente inició su carrera dentro de la Policía Nacional y prestó servicio en diferentes municipios, entre ellos Aratoca y Rionegro, antes de continuar su trayectoria institucional en el departamento del Cauca.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer quiénes participaron en el ataque y cómo lograron identificar al uniformado cuando viajaba de civil, Santander se prepara para rendirle el último adiós.

“Honor al teniente Álvaro José Medina Peña. Su servicio y valentía vivirán por siempre en la memoria de la Nación”, concluyó el gobernador Juvenal Díaz Mateus.







