Andy y Cindy, la pareja que apareció muerta con pocas horas de diferencia

Judicial

Andy Xavier Soto González, de 32 años, y Cindy Natalys Peña Mendoza, de 25, eran pareja y habían viajado juntos hacia Magdalena, según información conocida por medios regionales. Ambos murieron con pocas horas de diferencia y en circunstancias violentas que ahora son investigadas para establecer si existe una conexión directa entre los dos casos.

El primer hecho se conoció después de que Andy fuera encontrado gravemente herido cerca de la rotonda de la Variante Sur de Ciénaga. Habitantes del sector escucharon sus llamados de auxilio y se acercaron para ayudarlo antes de que fuera trasladado a un centro asistencial, donde tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las lesiones.

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Según los reportes conocidos, Andy presentaba múltiples golpes y heridas producidas con arma blanca. Pese a los esfuerzos médicos, murió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre. El hombre tenía 32 años, era natural de Valledupar y se dedicaba a oficios varios.

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Mientras familiares y allegados intentaban establecer qué había ocurrido con Andy, también comenzó la búsqueda de Cindy Natalys Peña Mendoza, su pareja, de quien no se tenía información. Horas después se confirmó un segundo desenlace: el cuerpo de la joven fue localizado en el sector de Los Alcatraces, en inmediaciones de la vía entre Santa Marta y Ciénaga.

Información publicada por medios regionales señala que Cindy presentaba signos de violencia y heridas que preliminarmente serían compatibles con arma de fuego. Unidades judiciales llegaron al lugar para adelantar la inspección técnica y recolectar elementos que permitan determinar qué ocurrió durante sus últimas horas.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es si las muertes de Andy y Cindy están relacionadas entre sí. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente que exista un mismo responsable, un móvil común o que ambos hechos hayan hecho parte de una sola acción criminal.

Sobre la relación entre ambos también han surgido versiones diferentes. Algunos medios los han presentado como esposos, mientras que otra información atribuida a familiares señala que eran pareja y habían iniciado recientemente una relación sentimental, además de haber viajado juntos desde Bogotá hacia Magdalena.

En el caso de Andy, investigadores adelantan entrevistas con familiares, posibles testigos y residentes, además de revisar cámaras de seguridad cercanas a la Variante Sur de Ciénaga. La inspección de su cuerpo fue realizada por personal judicial y posteriormente fue trasladado a la morgue para los procedimientos correspondientes.

Con respecto a Cindy, las autoridades buscan reconstruir sus movimientos desde el momento en que se perdió contacto con ella hasta el hallazgo de su cuerpo. La cercanía temporal entre ambas muertes y la relación sentimental que existía entre las víctimas son elementos que forman parte de la investigación.

Las autoridades continúan recopilando testimonios, registros de cámaras y demás elementos judiciales para esclarecer quiénes estuvieron detrás de las muertes de Andy Xavier Soto González y Cindy Natalys Peña Mendoza.