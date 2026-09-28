Dólar en Colombia arrancó la semana al alza: cerró en $3.362 este 28 de septiembre

Colombia

El dólar inició la semana con fuerza en Colombia. Este lunes 28 de septiembre de 2026 la divisa cerró en $3.362, con un aumento de $42 frente a su precio de apertura, que fue de $3.320.

Las cifras de la jornada

Apertura: $3.320

$3.320 Cierre: $3.362

$3.362 Precio promedio: $3.350,16

$3.350,16 TRM del día: $3.306,86

La moneda estadounidense se mantuvo en ascenso durante toda la jornada y extendió la racha alcista de los últimos días.

Publicidad

Así se ha movido la TRM

La Tasa Representativa del Mercado pasó de $3.264,39 el 24 de septiembre a $3.329,61 el 25, y quedó en $3.306,86 para el fin de semana y este lunes.

Publicidad

¿Qué hay detrás?

El movimiento coincide con la incertidumbre por la situación fiscal del país, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara que el Gobierno buscará al Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis de las finanzas públicas.

En las casas de cambio

El precio de compra en casas de cambio varió según la ciudad: en Bogotá rondó los $3.220, en Cali los $3.200 y en Medellín los $3.390. Antes de cambiar divisas, se recomienda comparar precios entre establecimientos autorizados.