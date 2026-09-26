Un muerto y un herido dejó fuerte choque entre camioneta y moto en Vijagual.

Bucaramanga

Un grave accidente de tránsito registrado durante la tarde de este sábado 26 de septiembre dejó una persona muerta y otra lesionada en la vía Rionegro, en el sector conocido como vijagual, frente al balneario Villa Luz. En el siniestro se vieron involucradas una camioneta y una motocicleta, mientras las autoridades buscan establecer la dinámica exacta de lo ocurrido.

El accidente se presentó aproximadamente hacia las 3:20 de la tarde. De acuerdo con versiones entregadas por testigos que se encontraban en el sector, una camioneta de placas GZR-056 circulaba por este corredor vial y, al llegar a inmediaciones del balneario, presuntamente se disponía a realizar un giro hacia una vía terciaria.

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Fue en ese momento cuando se produjo la colisión con una motocicleta de placas XGI-01E, en la que se movilizaban las personas afectadas. La secuencia exacta del choque todavía deberá ser establecida mediante la inspección del lugar, los testimonios y demás elementos que sean recopilados dentro de la investigación.

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Según la información conocida inicialmente, una de las víctimas habría recibido directamente el fuerte impacto contra la puerta delantera derecha de la camioneta. Producto del choque sufrió graves lesiones, especialmente en la zona del cuello, por lo que fue auxiliada y trasladada rápidamente hacia un centro asistencial.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, arribo sin signos vitales. Hasta el momento de conocerse este reporte no había sido confirmada públicamente su identidad, mientras familiares comenzaron a ser ubicados mediante la información relacionada con la placa de la motocicleta.

Minutos después del accidente arribó al sector un hijo de la persona fallecida, luego de que se hicieran llamados para localizar a sus familiares. Las autoridades deberán adelantar los procedimientos correspondientes para establecer plenamente la identidad de la víctima.

Una segunda persona también resultó lesionada durante el accidente y fue trasladada hacia un centro asistencial. Por ahora no se ha conocido oficialmente cuál es su estado de salud.

Las autoridades deberán establecer si el giro que presuntamente realizaba la camioneta tuvo relación directa con el accidente, la velocidad a la que se desplazaban ambos vehículos y las condiciones del corredor vial al momento del impacto.