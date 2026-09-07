Pasaron varios días sin saber de él: cuando entraron, ya era demasiado tarde.

Colombia

Un extraño caso ocurrido dentro de un apartamento de El Poblado, en Medellín, es materia de investigación luego de que un ciudadano extranjero fuera encontrado sin vida varios días después de haber ingresado al inmueble.

Se trataba de un hombre de nacionalidad siria, de 40 años, quien se estaba hospedando en un apartamento destinado a renta corta, ubicado en inmediaciones de la carrera 32 con calle 1B Sur.

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De acuerdo con la información conocida, el extranjero ingresó al lugar el pasado 1 de septiembre. Después de su llegada, trabajadores señalaron que no volvieron a verlo en las zonas comunes del edificio ni tuvieron contacto con él.

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La situación comenzó a generar preocupación cuando llegó el momento establecido para finalizar su estadía.

Los trabajadores intentaron comunicarse con el huésped en varias oportunidades, pero no obtuvieron respuesta.

Ante el silencio, decidieron ingresar al apartamento para comprobar qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando encontraron al hombre acostado sobre una cama y sin signos vitales.

De inmediato se dio aviso a las autoridades, que llegaron al inmueble para adelantar las diligencias correspondientes.

Uno de los elementos que ahora deberán analizar los investigadores es que, según la información conocida inicialmente, el cuerpo no presentaba señales aparentes de violencia.

Por esta razón, hasta el momento no existen elementos públicos que permitan afirmar que se trató de un homicidio.

El cuerpo fue trasladado para los respectivos análisis forenses, que serán determinantes para establecer cuándo ocurrió el fallecimiento y cuál fue la causa.

Mientras llegan esos resultados, el caso permanece bajo investigación y será el dictamen correspondiente el que permita esclarecer qué ocurrió durante los días en los que el extranjero permaneció dentro del apartamento.