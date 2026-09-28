Una discusión terminó en tragedia: Yelitza Parra murió dentro de una vivienda

Villavicencio

Una mujer identificada como Yelitza Parra Prada, de 44 años, murió este domingo 27 de septiembre dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Pradera, en Villavicencio, en medio de un hecho violento que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según información conocida por medios locales, la víctima se encontraba en el inmueble cuando se habría presentado una discusión que terminó de manera violenta. Durante el altercado, Yelitza habría sido atacada con un arma cortopunzante y sufrió heridas de gravedad que finalmente le ocasionaron la muerte.

Publicidad

Como presunto responsable del hecho fue señalado un hombre también de 44 años, quien, de acuerdo con las primeras versiones conocidas, habría salido de la vivienda después de lo ocurrido.

Publicidad

Posteriormente, unidades de la Policía lograron ubicar y capturar al hombre en el sector de Pipiral, sobre la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. El procedimiento permitió dejarlo a disposición de las autoridades competentes para que responda dentro del proceso judicial que se adelanta.

Por ahora, las circunstancias exactas que originaron la discusión no han sido establecidas públicamente. Tampoco se ha determinado de manera definitiva cuál fue la secuencia de los hechos dentro de la vivienda ni qué relación existía entre la víctima y el capturado.

La Fiscalía será la encargada de recopilar los elementos materiales probatorios, testimonios y demás evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido y establecer la eventual responsabilidad del hombre capturado.

Las autoridades también deberán determinar si existían antecedentes de conflictos entre las personas involucradas y esclarecer qué ocurrió durante los minutos previos al ataque que terminó con la vida de Yelitza Parra Prada.