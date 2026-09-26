Lotería de Santander: resultado del sorteo 5089 del viernes 25 de septiembre de 2026

Bucaramanga

La Lotería de Santander realizó en la noche del viernes 25 de septiembre de 2026 su sorteo número 5089, y el número ganador del premio mayor fue el 0151 con la serie 055. El resultado se conoció tras el sorteo transmitido en vivo desde Bucaramanga, como ocurre cada semana, y ya miles de apostadores en Santander y en el resto del país se encuentran revisando sus billetes para confirmar si fueron favorecidos.

Según la información difundida por la entidad y reportada por medios nacionales y regionales, el premio mayor de este sorteo estaba anunciado en 6.500 millones de pesos, una cifra que convierte a la lotería santandereana en una de las más atractivas del calendario semanal de juegos de suerte y azar en Colombia.

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Número ganador de la Lotería de Santander: 0151, serie 055

Lotería: Lotería de Santander

Lotería de Santander Sorteo: 5089

5089 Fecha: viernes 25 de septiembre de 2026

viernes 25 de septiembre de 2026 Número del premio mayor: 0151

0151 Serie: 055

055 Premio mayor anunciado: 6.500 millones de pesos

6.500 millones de pesos Próximo sorteo: viernes 2 de octubre de 2026, a las 11:00 p. m.

Quienes tengan un billete o fracción con la combinación exacta de número y serie son los ganadores del premio mayor. Sin embargo, no solo la combinación completa recibe dinero: el plan de premios de la Lotería de Santander contempla además un conjunto de premios secos y aproximaciones que reparten varios miles de millones de pesos adicionales en cada jornada.

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¿Cómo revisar si su billete ganó?

Lo primero que debe hacer es comparar las cuatro cifras de su billete con el número 0151 y las tres cifras de la serie con el 055. Si ambos datos coinciden en su totalidad, usted es acreedor del premio mayor en la proporción de las fracciones que haya adquirido. Recuerde que cada billete se divide en fracciones y el valor del premio se paga de manera proporcional a la cantidad de fracciones que tenga en su poder.

Si su número no coincide completamente, no bote el billete. Las loterías colombianas pagan aproximaciones al premio mayor, por ejemplo cuando se aciertan las tres últimas cifras, las dos últimas o la última cifra con la misma serie, así como combinaciones con las cifras en desorden. Además, existen los llamados premios secos, que son números y series diferentes al premio mayor que se sortean de forma independiente y que otorgan montos que van desde algunos millones hasta cientos de millones de pesos.

Por esa razón, la recomendación es verificar el resultado completo en los canales oficiales de la Lotería de Santander o en su punto de venta autorizado, donde podrá consultar la lista oficial de secos y aproximaciones del sorteo 5089. Ante cualquier diferencia entre publicaciones, el resultado válido siempre será el que certifique la propia entidad.

¿Dónde y cómo cobrar el premio?

Los premios de menor cuantía normalmente pueden reclamarse directamente con el distribuidor o loterero autorizado donde se compró el billete. Para los premios de mayor valor, el ganador debe presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras, junto con su documento de identidad, ante la sede de la Lotería de Santander, ubicada en la calle 36 n.º 21-16 de Bucaramanga. La entidad también atiende consultas en la línea (607) 685 2902.

Es importante no firmar ni doblar excesivamente el billete, guardarlo en un lugar seguro y no compartir fotografías del mismo en redes sociales, ya que esto podría facilitar intentos de fraude o suplantación. Tampoco se deben atender llamadas o mensajes de personas que aseguren ser funcionarios de la lotería y soliciten dinero por adelantado para “liberar” un premio: la entidad no cobra ningún valor por el pago de premios.

Los ganadores deben tener presente que los premios de loterías están sujetos a los descuentos de ley, entre ellos la retención en la fuente por ganancia ocasional, que se aplica directamente al momento del pago. También existen plazos legales para reclamar, por lo que se aconseja acercarse a cobrar lo antes posible para evitar que el derecho prescriba.

Un juego que financia la salud de los santandereanos

Más allá de la ilusión que despierta cada viernes, la Lotería de Santander cumple una función social. Como las demás loterías departamentales del país, una parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destina por ley a financiar los servicios de salud del departamento. Es decir, cada billete vendido contribuye a sostener la red hospitalaria y la atención de la población más vulnerable de Santander.

Por eso, las autoridades del sector insisten en que los apostadores compren sus billetes únicamente a través de vendedores autorizados y canales oficiales. La compra de billetes en el mercado ilegal, además de ponerlo en riesgo de no poder cobrar un eventual premio, le resta recursos a la salud pública del departamento.

Próximo sorteo de la Lotería de Santander

El siguiente sorteo de la Lotería de Santander se realizará el viernes 2 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 de la noche, con transmisión por el canal regional TRO y los canales digitales de la entidad. Los billetes ya se encuentran a la venta en los puntos físicos autorizados de todo el país y en las plataformas digitales avaladas por la lotería.

Como es habitual, los viernes también juegan otras loterías tradicionales del país, por lo que muchos apostadores aprovechan la jornada para probar suerte con varios billetes. En Lo Que Pasa en Colombia publicamos cada semana los resultados de la Lotería de Santander y de los principales sorteos nacionales para que usted pueda consultarlos de manera rápida.

Recomendaciones para jugar de forma responsable

Los juegos de suerte y azar son una forma de entretenimiento y no deben entenderse como una fuente de ingresos. Defina un presupuesto fijo para sus apuestas, no juegue dinero destinado a gastos esenciales como alimentación, arriendo o servicios públicos, y evite intentar “recuperar” pérdidas comprando más billetes. Recuerde además que la venta de lotería a menores de edad está prohibida en Colombia.

Si siente que el juego está afectando su vida personal, familiar o económica, busque orientación profesional. Jugar con moderación permite disfrutar de la emoción del sorteo sin poner en riesgo su bienestar.

Nota: la información de este artículo corresponde a los resultados divulgados tras el sorteo 5089 del viernes 25 de septiembre de 2026. Verifique siempre su billete con la lista oficial de resultados publicada por la Lotería de Santander antes de hacer cualquier reclamación.