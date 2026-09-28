Entregaron el cuerpo de Idel José: su bebé tenía apenas 12 días y aún no la conocía.

Colombia

Una historia marcada por el dolor se conoció detrás de los fuertes enfrentamientos registrados en zona rural de El Tambo, Cauca. El soldado profesional Idel José Torres Herrera perdió la vida mientras cumplía labores militares y dejó pendiente uno de los momentos que más esperaba: conocer personalmente a su hija recién nacida.

Los hechos ocurrieron el domingo 27 de septiembre, cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4, de la Tercera División del Ejército Nacional, sostenían combates con integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. Según el Ejército, durante la confrontación las tropas fueron atacadas con drones y armas de largo alcance.

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Tras la muerte del uniformado, el Ejército denunció que integrantes de esa estructura armada retiraron su cuerpo del lugar donde se desarrollaban los enfrentamientos. La situación impidió inicialmente su recuperación y motivó una solicitud de intervención de organismos humanitarios para conseguir que los restos fueran devueltos y posteriormente entregados a sus familiares.

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Este lunes 28 de septiembre se produjo finalmente la entrega. Integrantes de la estructura Carlos Patiño llevaron el cuerpo hasta el corregimiento de Huisitó, en El Tambo, donde fue recibido por una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Posteriormente fue trasladado hacia instalaciones de la Tercera División del Ejército en Popayán para continuar con los procedimientos correspondientes.

Pero detrás del uniforme de Idel José quedó una familia esperando su regreso. Su esposa, relató que su hija había nacido apenas 12 días antes y que el militar todavía no había tenido la oportunidad de conocerla personalmente. La distancia y las condiciones de su servicio habían impedido ese esperado encuentro.

Un día antes de perder la vida también habría hablado con su padre, Idelfonso Torres, quien estaba de cumpleaños. El hombre relató que su hijo lo llamó para felicitarlo y que se encontraba contento. Horas después, la familia recibió la noticia de lo ocurrido durante los combates en Cauca.

Ahora, después de la intervención humanitaria que permitió recuperar el cuerpo, la familia de Idel José espera poder darle el último adiós. Su historia deja una imagen especialmente dolorosa: la de un padre que esperaba regresar a casa para cargar por primera vez a la hija que tanto había esperado conocer.