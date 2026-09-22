Corte de agua dejará a cerca de 10 mil usuarios sin servicio durante 10 horas.

Colombia

Habitantes de varios sectores de Floridablanca deberán prepararse para una suspensión programada del servicio de agua potable que se extenderá durante aproximadamente 10 horas este jueves 24 de septiembre de 2026.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) informó que la medida es necesaria para realizar labores de mantenimiento preventivo en el tanque de distribución del Distrito Villabel Alto.

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El corte comenzará a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, afectando a cerca de 10 mil suscriptores ubicados en la zona oriental de Floridablanca.

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La suspensión cobijará a Lagos I, Lagos III, Lagos IV, Lagos V, Cañaveral Panamericano, Asovilago, Altos de Villabel y Rosales.

La empresa recomendó a los habitantes disponer previamente del agua necesaria en sus tanques de almacenamiento y hacer un uso racional del líquido, evitando almacenar cantidades excesivas.

Los usuarios que cuentan con sistemas internos de bombeo no se verán afectados por la suspensión, según la información entregada por el Acueducto. Sin embargo, también se les recomendó hacer un consumo responsable durante el desarrollo de los trabajos.

El servicio está previsto para restablecerse después de las 6:00 p. m. del jueves, una vez concluya el mantenimiento programado.