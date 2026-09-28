Atención Bucaramanga: estos barrios se quedarán sin agua este 1 de octubre.

Bucaramanga

Habitantes de varios sectores del occidente de Bucaramanga deberán prepararse para una suspensión programada del servicio de agua potable que se realizará el próximo jueves 1 de octubre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura del sistema de acueducto.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) informó que la suspensión comenzará a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, lo que representa cerca de 10 horas sin suministro para los usuarios directamente afectados.

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Según informó la empresa, la medida es necesaria para adelantar labores de mantenimiento preventivo en el Tanque de Almacenamiento La Iglesia.

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La suspensión afectará aproximadamente a 3.000 suscriptores pertenecientes al Distrito La Iglesia.

Los sectores incluidos en la programación son Monte Redondo, Bucaramanga, El Peñón del Valle, La Gran Ladera, sector Manzana 10 y Cordoncillo II.

La suspensión también contempla la Planta de Producción de Coca-Cola, de acuerdo con la información suministrada por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Ante la duración de los trabajos, el amb recomendó a los habitantes de las zonas afectadas utilizar sus tanques de almacenamiento y hacer un consumo racional del agua, especialmente durante las horas en las que estará suspendido el suministro.

El Acueducto presentó excusas por los inconvenientes que pueda generar la intervención y señaló que los trabajos forman parte del mantenimiento preventivo necesario para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

La recomendación para los residentes es verificar con anticipación sus reservas de agua y evitar consumos innecesarios, teniendo en cuenta que la suspensión está programada entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. del jueves.