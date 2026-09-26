Greeicy y Mike Bahía mostraron por primera vez el rostro de su hijo Kai en «Sitaku»

Entretenimiento

Los cantantes colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en tendencia en redes sociales tras el lanzamiento de «Sitaku», su nueva canción a dúo, estrenada el 25 de septiembre de 2026. Más allá de la música, lo que más ha dado de qué hablar es que en el videoclip la pareja mostró por primera vez, de forma completa, el rostro de su hijo Kai.

Cuatro años cuidando su privacidad

Kai nació en abril de 2022 y, desde entonces, sus padres habían optado por proteger su imagen. En redes sociales solo compartían fotografías y videos en los que el niño aparecía de espaldas, de perfil o con el rostro cubierto. En los últimos meses, Mike Bahía había publicado algunos clips breves en los que se alcanzaba a ver al menor, pero nunca una revelación completa como la de ahora.

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En el video de «Sitaku», el pequeño aparece en varias escenas junto a sus padres sin que se vea claramente su cara, hasta que, hacia el final, un primer plano lo muestra sonriente, acompañado de Greeicy y Mike.

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Un video grabado en casa

El clip, producido por 36 Grados, fue grabado en la vivienda de la pareja, en espacios al aire libre y en una piscina. La propuesta apuesta por lo cotidiano: momentos en familia, juegos y escenas sencillas que buscan transmitir cercanía con el público.

La canción gira en torno a la idea de que el amor se construye en los pequeños detalles del día a día y en la presencia constante, más que en los grandes gestos. En sus redes, Mike Bahía acompañó el lanzamiento con un mensaje en el que comparó las cosas bonitas que toman tiempo y perduran con su hijo.

La reacción de los seguidores

Los comentarios no se hicieron esperar. Miles de seguidores celebraron la revelación y coincidieron en un punto: el enorme parecido de Kai con su mamá. Muchos usuarios destacaron que el niño heredó los rasgos de Greeicy, mientras otros aplaudieron la decisión de la pareja de compartir este momento a través de su música.

Un año de proyectos para la pareja

El lanzamiento llega en un momento activo para ambos artistas, que se radicaron en Estados Unidos en 2025 para impulsar sus carreras internacionales. Greeicy presentó su álbum Candela, que le valió una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum Tropical, y adelanta su gira Candela World Tour 2026. Por su parte, Mike Bahía ha continuado con su agenda musical y apariciones en eventos internacionales.

Con «Sitaku», la pareja no solo suma una nueva colaboración a su historia musical, sino que abre un capítulo más personal ante su público.