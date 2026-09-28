Aborto legal en Colombia: organizaciones alertan que persisten barreras pese a los avances

Colombia

A cuatro años de la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, organizaciones de mujeres advierten que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) todavía enfrenta obstáculos en Colombia.

La alerta se dio este 28 de septiembre de 2026, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, por parte del movimiento Causa Justa.

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Las barreras más frecuentes

Demoras administrativas.

Remisiones sucesivas entre prestadores de salud.

Falta de información para las pacientes.

Desabastecimiento de medicamentos.

Estigma y presiones para desistir del procedimiento.

Falta de personal especializado para embarazos avanzados.

Lo que dicen las cifras

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha acompañado 3.591 casos entre el 22 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2026, en los que se documentaron 1.935 procedimientos de IVE. Solo en el primer semestre de 2026 se registraron 566, frente a 593 en todo 2025.

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El 80 % de los casos con edad gestacional documentada entre febrero y junio de 2026 correspondió a embarazos de menos de 12 semanas. Además, los casos que requirieron acciones legales bajaron de 171 a 81, mientras aumentaron los que se resolvieron con información y orientación.

Especial preocupación por niñas y adolescentes

Las organizaciones señalaron que las niñas y adolescentes enfrentan riesgos particulares relacionados con la confidencialidad y la interferencia de terceros en sus decisiones.