Policía y ejercito reaccionaron a ataque armado en parque industrial: agresores escaparon

Bucaramanga

Un violento hecho se registró hacia las 11:20 de la mañana de este lunes 28 de septiembre en la vía nacional, a la altura de las bodegas de Parque Industrial, al norte de Bucaramanga, donde un hombre de 39 años resultó herido tras ser atacado con arma de fuego. La situación provocó la reacción de uniformados que se encontraban realizando labores de patrullaje en esta zona de la ciudad.

Según información preliminar, la víctima se encontraba sobre la vía en sentido norte-sur cuando fue atacada. Los disparos alertaron a unidades de la Policía Nacional y del ejercito que se encontraban cerca del lugar y que reaccionaron ante lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con el reporte conocido, en el hecho estarían involucrados dos hombres que se movilizaban en una motocicleta tipo FZ de color negro y vestían chaquetas negras y blancas.

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Durante la reacción, personal policial utilizó su arma de dotación frente a los presuntos atacantes. Por el momento se desconoce oficialmente si alguno de los hombres resultó herido durante el intercambio de disparos. Los señalados agresores consiguieron escapar del lugar en una motocicleta que los esperaba en sentido contrario al que se encontraba la víctima y emprendieron la huida antes de que pudieran ser capturados.

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El hombre atacado presentó tres heridas por arma de fuego, localizadas en la fosa ilíaca derecha, el hemitórax derecho y la zona lumbar. Ante la gravedad de las lesiones, uniformados que atendieron la emergencia lo auxiliaron y trasladaron inmediatamente en un vehículo oficial hasta un centro asistencial del norte de Bucaramanga para que recibiera atención médica.

Tras el ataque, las autoridades activaron cierres y controles sobre la vía nacional, incluyendo el sector de La Cemento, con el propósito de ubicar la motocicleta y a los responsables. También se adelantaron labores de vecindario para tratar de obtener información que permita reconstruir el recorrido utilizado por los atacantes después de abandonar el lugar.

De acuerdo con la información preliminar recopilada en el sector, durante las primeras verificaciones no aparecieron testigos que aportaran información sobre lo sucedido. Las autoridades también buscaron cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el ataque o la posterior fuga, pero inicialmente no se habrían ubicado dispositivos que permitieran obtener imágenes de los hechos.

Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el lugar donde ocurrió el ataque y acordonaron la escena con el propósito de adelantar los actos urgentes y recopilar elementos materiales probatorios. Los investigadores realizaron la inspección del sector en busca de evidencias que permitan reconstruir la manera en que se produjo el ataque, establecer la ruta de escape de los responsables y aportar información que ayude a esclarecer plenamente este hecho.

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