Duró poco en el cargo: De La Espriella sacó al director del DANE.

Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella movió una de las fichas del Gobierno Nacional y declaró insubsistente el nombramiento de Ricardo Valencia, quien venía desempeñándose como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La decisión fue anunciada este lunes 14 de septiembre por la Presidencia de la República, que además reveló las razones que llevaron al mandatario a realizar el cambio.

Publicidad

Según el comunicado, uno de los puntos que generó reparos fue que Valencia afirmara que no había encontrado anomalías en los indicadores del DANE correspondientes a julio, cifras producidas durante el último mes del Gobierno anterior. Presidencia cuestionó que esa conclusión se hubiera entregado sin que previamente se realizaran, según el Ejecutivo, auditorías profundas.

Publicidad

El Gobierno señaló que considera necesario hacer una revisión rigurosa de la información recibida, teniendo en cuenta que estos datos sirven de base para decisiones económicas y sociales del país.

Pero esa no fue la única razón expuesta. Presidencia aseguró que el ahora exdirector hizo caso omiso de la Directiva Presidencial 001, relacionada con instrucciones que, según el Ejecutivo, son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios del Gobierno.

Para reemplazar a Valencia, el presidente designó al economista Juan Manuel Alvarado Nivia, de quien destacó su trayectoria profesional y capacidad de gestión.

De acuerdo con Presidencia, De La Espriella conoció su trabajo durante la organización de las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto y desde allí pudo conocer su desempeño.

Alvarado tendrá entre sus primeras tareas revisar la información estadística recibida, comunicar sus resultados al país y avanzar en la modernización tecnológica e institucional del DANE.

El Gobierno también aseguró que respetará la independencia técnica de la entidad y que no interferirá en sus metodologías ni en la producción de las estadísticas oficiales.