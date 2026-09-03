Colombia

¿Está vivo ‘Bendito Menor’? Documento atribuido a las ACSN niega su muerte.

Un comunicado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada rechaza la versión sobre la supuesta muerte de Naín Pérez Toncel. Las autoridades no han confirmado oficialmente qué ocurrió.

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¿Está vivo ‘Bendito Menor’? Documento atribuido a las ACSN niega su muerte
Un comunicado atribuido a las ACSN y fechado el 3 de septiembre niega que la organización haya ordenado o ejecutado la muerte de alias ‘Bendito Menor’.

Un nuevo giro tomó la incertidumbre alrededor de Naín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, luego de que comenzara a circular un documento atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, en el que se rechaza la versión sobre su supuesta muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente su muerte ni han esclarecido públicamente su paradero.

El documento, fechado el 3 de septiembre de 2026, asegura que la organización no habría ordenado ni ejecutado la muerte de Naín Pérez Toncel. Sin embargo, Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia no ha podido verificar de manera independiente la autenticidad del comunicado ni establecer con certeza quién lo emitió.

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Por ahora, el caso sigue rodeado de incertidumbre y se espera un pronunciamiento oficial que permita aclarar qué ocurrió realmente con alias ‘Bendito Menor’.

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