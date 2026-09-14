¿Lo sintió? Sismo de magnitud 4,4 sacudió Colombia esta tarde.

Colombia





Un nuevo sismo se registró durante la tarde de este lunes 14 de septiembre en Colombia, generando reportes de ciudadanos que aseguraron haber sentido el movimiento en diferentes zonas del país.

De acuerdo con el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 3:08 de la tarde, tuvo una magnitud de 4,4 y se presentó a una profundidad de 40 kilómetros.

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El epicentro fue localizado en Istmina, departamento del Chocó, una zona del país que durante las últimas semanas ha presentado una importante actividad sísmica.

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Durante los primeros minutos posteriores al movimiento circularon diferentes cifras sobre su magnitud. Entre los reportes preliminares aparecieron valores de 4,1 y 4,9, mientras se procesaba y actualizaba la información disponible.

Posteriormente, el Servicio Geológico Colombiano publicó su Boletín Actualizado 1, estableciendo la magnitud en 4,4 y la profundidad en 40 kilómetros.

Este tipo de modificaciones puede presentarse después de un sismo debido a que los primeros parámetros son calculados rápidamente con la información disponible en las estaciones sismológicas. A medida que se incorporan más registros y se revisan los datos, parámetros como la magnitud, profundidad y localización pueden ser ajustados.