Nuevo sismo de magnitud 4,0 se registró este lunes en Colombia

Colombia

Un nuevo movimiento de tierra volvió a sentirse este lunes 21 de septiembre en diferentes zonas del centro y occidente de Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano, SGC, informó a través de su Boletín Actualizado 1 que a las 9:48 de la mañana se registró un sismo de magnitud 4,0, con epicentro en jurisdicción de Chaparral, Tolima.

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El movimiento fue catalogado como superficial, es decir, con una profundidad inferior a los 30 kilómetros, característica que puede hacer que un sismo sea percibido con mayor claridad en poblaciones cercanas al epicentro.

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Según los datos divulgados sobre el evento, el punto donde se originó el movimiento estuvo aproximadamente a 17 kilómetros de Roncesvalles, en Tolima. Las coordenadas reportadas fueron latitud 3,86 y longitud -75,62.

Tras el movimiento comenzaron a aparecer reportes de ciudadanos que aseguraron haberlo sentido fuera de la zona del epicentro.

En Cali, por ejemplo, se reportó una percepción leve del sismo. Debido a su carácter superficial, el movimiento también pudo ser percibido en municipios del Tolima y otras zonas del centro y occidente del país.

El SGC pidió a quienes sintieron el movimiento reportarlo a través de su formulario oficial de “Sismo Sentido”, información que permite determinar la intensidad con la que fue percibido en cada municipio y los posibles efectos generados.

Hasta el momento no se han conocido reportes oficiales de personas lesionadas o daños asociados específicamente al sismo de las 9:48 de la mañana.

El movimiento de magnitud 4,0 no se presentó de manera aislada.

Desde la madrugada de este lunes, el Servicio Geológico Colombiano ha registrado una sucesión de movimientos superficiales con epicentros concentrados en inmediaciones de Chaparral.

Antes de las 7:00 de la mañana ya se habían reportado numerosos eventos con magnitudes que en su mayoría se ubicaron entre 2,0 y 3,4. Entre los municipios cercanos a los epicentros aparecen Chaparral, San Antonio y Roncesvalles.

Durante las primeras horas de la madrugada, distintos balances elaborados a partir de los boletines del SGC contabilizaron más de una decena de movimientos en esta misma zona. Todos fueron reportados como superficiales.

La actividad viene incluso desde el domingo 20 de septiembre. Ese día, a las 4:52 de la madrugada, el SGC reportó otro sismo de magnitud 4,1 con epicentro en Chaparral y profundidad superficial, que fue percibido en diferentes zonas del Tolima y otros departamentos.

Durante la noche del domingo también continuaron registrándose movimientos con epicentro en el sur del Tolima, algunos con magnitudes superiores a 3,0.

Que varios movimientos ocurran en una misma zona durante un periodo relativamente corto no significa necesariamente que vaya a registrarse posteriormente un terremoto de mayor magnitud.

Este tipo de comportamiento puede corresponder a una secuencia de actividad sísmica o a lo que se conoce como un enjambre sísmico, en el que se presentan diferentes eventos cercanos entre sí sin que necesariamente exista un movimiento principal de gran magnitud.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad para determinar cómo evoluciona la secuencia registrada en esta zona del Tolima.

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