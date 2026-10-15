Cinco puñaladas acabaron con la vida de Jhovany; el sospechoso fue capturado cerca del hospital

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un hombre durante la madrugada de este jueves 15 de octubre en Bucaramanga. La víctima fue identificada como Jhovany González Ariza, de 41 años, quien murió después de recibir varias heridas con arma cortopunzante durante una presunta riña registrada en el barrio San Alonso. Por este caso, la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la captura de un hombre señalado de participar en la agresión.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2:15 de la madrugada, en inmediaciones de la carrera 30 con calle 13A, donde González Ariza fue encontrado tendido sobre la vía pública con varias lesiones de gravedad. Según información preliminar, el hombre, quien se encontraba en condición de habitante de calle, presentaba cinco heridas ocasionadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

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Al percatarse de la situación, uniformados de la Policía acudieron en su auxilio y lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario de Santander HUS, donde fue recibido por el personal médico. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial.

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Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades iniciaron la búsqueda de la persona que habría participado en la agresión. Para ello, los uniformados recopilaron información en el sector y verificaron las grabaciones de varias cámaras de seguridad que permitieron establecer algunas características de la vestimenta del sospechoso y la dirección que habría tomado después del enfrentamiento.

La Policía activó un operativo de búsqueda que permitió ubicar a un hombre que coincidía con las características entregadas por el personal de monitoreo. El sospechoso fue interceptado cuando, al parecer, intentaba ingresar a las instalaciones del Hospital Universitario de Santander, el mismo centro asistencial al que había sido trasladada la víctima.

Durante el procedimiento, los policías observaron que el hombre presentaba una lesión en uno de sus brazos. Según el reporte preliminar, esta circunstancia, junto con la información recopilada mediante las cámaras de seguridad, permitió a los uniformados establecer indicios de su presunta participación en el enfrentamiento ocurrido minutos antes en San Alonso.

El capturado un hombre de 29 años, quien fue detenido en flagrancia por el delito de homicidio y posteriormente dejado a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización.

Las autoridades también deberán esclarecer cómo resultó lesionado el capturado y establecer si existen otros elementos que permitan reconstruir con precisión los momentos previos al enfrentamiento.

De la víctima se conoció que era natural de Barrancabermeja, tenía 41 años y se encontraba en condición de habitante de calle.

Personal de Policía Judicial asumió las diligencias relacionadas con el homicidio y la recopilación de elementos materiales probatorios.