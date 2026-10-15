Primero Efraín y ahora Diego: dos guardianes del Inpec asesinados en poco más de dos meses

Girón

Dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ambos vinculados a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, fueron asesinados en hechos ocurridos en el municipio de Girón, Santander, durante los últimos meses. Los crímenes de Efraín Quesada Urrego, de 54 años, y Diego Armando Acevedo Garzón tienen en alerta a sus compañeros, especialmente después de que comenzaran a circular nuevas amenazas en las que personas desconocidas anuncian posibles ataques contra quienes trabajan en el establecimiento penitenciario.

Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado que ambos homicidios estén relacionados, las circunstancias que rodean los ataques y las intimidaciones denunciadas contra guardianes de Palogordo han abierto interrogantes sobre la seguridad de los funcionarios, especialmente durante sus desplazamientos y actividades fuera de la cárcel. Esta situación será uno de los asuntos que deberán abordar las autoridades en el consejo de seguridad convocado para este jueves 15 de octubre.

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El caso más reciente ocurrió la noche del miércoles 14 de octubre, cuando Diego Armando Acevedo Garzón fue asesinado dentro de un restaurante de comida argentina ubicado en el sector del Gallineral, en Girón. El funcionario también desarrollaba actividades comerciales y, según información preliminar, era propietario del establecimiento donde fue atacado.

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Una de las versiones conocidas por Lo Que Pasa en Colombia señala que, horas antes del homicidio, los presuntos responsables habrían llegado al restaurante haciéndose pasar por clientes interesados en contratar un servicio para un evento. Durante esa visita habrían preguntado por Diego y recibido información de que estaría en el lugar durante la noche.

De confirmarse esta versión, las autoridades tendrían que establecer si el crimen estuvo precedido de una labor de seguimiento contra el funcionario. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre la identidad de esas personas ni sobre su posible participación en el asesinato.

Aproximadamente a las 8:10 de la noche, el dragoneante fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en el establecimiento. Una de las lesiones comprometió gravemente su cabeza. Pese a la rápida intervención de las autoridades y a las labores de auxilio, el funcionario falleció como consecuencia de la gravedad de la herida.

Efraín Quesada también fue atacado cuando se dirigía a trabajar

El homicidio de Diego Acevedo recuerda lo sucedido el pasado 6 de agosto de 2026, cuando Efraín Quesada Urrego, otro funcionario del Inpec adscrito a Palogordo, fue atacado mientras se dirigía en motocicleta hacia el establecimiento penitenciario para comenzar su jornada laboral.

Ese día, aproximadamente a las 6:20 de la mañana, Quesada fue interceptado por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta. Los agresores le dispararon en repetidas oportunidades y escaparon, dejándolo gravemente herido sobre la vía de acceso al penal.

El funcionario, quien llevaba más de diez años trabajando en el establecimiento penitenciario, recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax. Personas de la comunidad lo auxiliaron y trasladaron hasta la Clínica Foscal, en Floridablanca, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

Su asesinato provocó preocupación entre compañeros de trabajo, quienes desde tiempo atrás venían denunciando amenazas contra el personal penitenciario. Además, advirtieron sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaban durante los recorridos hacia la cárcel, ubicada en una zona rural de Girón, a la que se accede por un trayecto que incluye una vía destapada.

Aunque los dos ataques ocurrieron en circunstancias diferentes, ambos tuvieron como víctimas a funcionarios vinculados al mismo establecimiento penitenciario y se produjeron cuando se encontraban fuera de las instalaciones de la cárcel.

Las amenazas que podrían conectar ambos homicidios

Uno de los antecedentes más preocupantes ocurrió el pasado 10 de julio, cuando las autoridades encontraron un artefacto que inicialmente fue reportado como una granada de fragmentación y un panfleto amenazante a pocos metros de la cárcel de Palogordo. Posteriormente, una revisión técnica estableció que se trataba de una granada de humo.

El mensaje exigía el traslado de varios internos señalados de pertenecer a la organización delincuencial Los Costeños y contenía advertencias contra funcionarios del Inpec. Menos de un mes después fue asesinado Efraín Quesada, lo que llevó a los investigadores a examinar una posible relación entre las intimidaciones y el ataque.

Las advertencias no terminaron allí. Durante septiembre se conocieron nuevas amenazas relacionadas con internos de alta peligrosidad recluidos en Palogordo, situación que llevó a la Gobernación de Santander a solicitar apoyo del Gobierno nacional para fortalecer la seguridad del personal penitenciario.

Ahora, tras el asesinato de Diego Acevedo, aparecen otras comunicaciones intimidatorias. Lo Que Pasa en Colombia conoció mensajes en los que personas desconocidas se atribuyen el homicidio y anuncian un supuesto plan de ataques contra funcionarios del Inpec.

Uno de los escritos hace referencia al patio 10 de Palogordo y a los traslados de internos, elementos que también aparecían en las amenazas anteriores. Esta coincidencia constituye un aspecto relevante para la investigación, aunque no demuestra por sí sola que los autores de los mensajes sean los mismos ni que las dos muertes hayan sido ordenadas por una organización criminal.

También han surgido señalamientos sobre la posible participación de estructuras delincuenciales con integrantes recluidos en el penal. No obstante, ninguna de estas versiones permite atribuir judicialmente los dos asesinatos a un mismo grupo.

¿Existe un plan contra los guardianes de Palogordo?

La principal preocupación es que los dos funcionarios fueron atacados cuando se encontraban fuera del establecimiento penitenciario. Efraín Quesada fue interceptado en la carretera cuando iba a trabajar, mientras que Diego Acevedo fue asesinado durante la noche en su actividad comercial.

Esta circunstancia ha llevado a las autoridades departamentales a examinar la protección de los guardianes fuera de sus horarios laborales. En septiembre ya se había solicitado un consejo de seguridad nacional por las amenazas que enfrentaban los funcionarios.

Consejo de seguridad tras el asesinato de Diego Acevedo

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, convocó para este jueves 15 de octubre un consejo de seguridad metropolitano, con participación prevista del director nacional del Inpec, para revisar las condiciones de protección de los funcionarios y las medidas que podrían implementarse frente a las amenazas.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Girón, Juan José Gómez, advirtió que el municipio necesita mayor respaldo del Gobierno nacional ante los riesgos denunciados por el personal de Palogordo.

El Ministerio de Justicia también rechazó el asesinato de Diego Acevedo Garzón y solicitó avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.