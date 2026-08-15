De la Espriella saca a cinco Embajadores de Petro que no habrían renunciado.

Política

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decidió declarar insubsistentes los nombramientos de cinco embajadores que continuaban en sus cargos tras la finalización del Gobierno de Gustavo Petro. La determinación fue conocida el viernes 14 de agosto y hace parte de los cambios que adelanta la nueva administración en el servicio diplomático colombiano.

Según la versión entregada por el Gobierno Nacional, durante el proceso de transición la mayoría de los embajadores presentó su renuncia protocolaria y puso su cargo a disposición del nuevo mandatario. Presidencia señaló que cinco funcionarios no realizaron ese procedimiento y, por esa razón, De la Espriella dispuso declarar insubsistentes sus nombramientos.

Los funcionarios incluidos en la decisión son Guillermo Francisco Reyes González, embajador ante Suecia; Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora ante Haití; Yennifer Edilma Parra Moscoso, embajadora ante Turquía; Juan Manuel Corzo Román, embajador ante Paraguay, y William Sidney Bush Howard, embajador ante Trinidad y Tobago.

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El Ejecutivo indicó inicialmente que los decretos mediante los cuales quedarán formalizadas las insubsistencias se encontraban en trámite. La Cancillería, por su parte, quedó encargada de coordinar la transición de cada misión con el propósito de garantizar la continuidad de la representación diplomática colombiana en esos países.

Por ahora, la decisión presidencial se mantiene dentro del proceso de reorganización diplomática que adelanta el nuevo Gobierno, mientras continúan conociéndose versiones de algunos de los funcionarios incluidos en la medida.

Los cambios ocurren además en medio de una transformación más amplia de la política exterior impulsada por De la Espriella durante sus primeros días en la Presidencia, periodo en el que su administración ha anunciado modificaciones en embajadas y relaciones internacionales.